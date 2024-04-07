NASA установило причину проблем со связью зонда "Вояджер-1" - исправить ее будет не просто

Специалисты NASA наконец-то разобрались в причинах проблем со связью, которые возникли у зонда "Вояджер-1" с 14 декабря 2023 года. Космический аппарат уже несколько месяцев передает непонятные данные. Недавно инженеры NASA получили полный дамп памяти блока Flight Data System (FDS), который пролил свет на первопричину проблемы.

Причина проблемы

Анализ дампа памяти выявил неисправность микросхемы памяти в блоке FDS, затрагивающую примерно 3% массива. Блок FDS отвечает за сбор пакетов телеметрии и научных данных, которые затем передаются на Землю. Выход из строя микросхемы памяти нарушил работу блока FDS, сделав его неспособным выполнять свои функции.

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Исправить все будет не легко

Несмотря на обнаруженную аппаратную неисправность, решение проблемы связано со значительными трудностями. Зонд "Вояджер-1" находится на расстоянии 24 миллиарда километров от Земли и задержка сигнала составляет 22,5 часов. Соответственно, каждая диагностическая команда, отправленная космическому аппарату, требует значительного времени, что затягивает процесс восстановления.

Кроме того, ситуация осложняется еще и ограниченным ресурсом аккумуляторной батареи зонда, которая выйдет из строя за год-два.

Хотя решение этой проблемы может потребовать длительного времени, инженеры сохраняют надежду, что они смогут восстановить функциональность блока FDS, не полагаясь на неисправное аппаратное обеспечение памяти,

– заявили представители NASA.

А тем временем Солнечный зонд Parker впервые наблюдал плазменные завихрения коронального выброса массы

Сейчас продолжаются работы по устранению проблемы, чтобы "Вояджер-1" смог восстановить свою миссию по сбору ценных научных данных с края Солнечной системы.