Учені назвали нову дату, коли населення Землі досягне піку, після чого почне різко зменшуватись

За даними Організації Об'єднаних Націй, населення Землі досягне піку на рівні близько 10,3 мільярда осіб, а потім різко знизиться до рівня, набагато нижчого, ніж очікувалося десять років тому.

Коли це станеться

Звісно, точну дату назвати ніхто не може, але оцінки припускають, що станеться це десь у середині 2080-х років – трохи раніше, ніж передбачали попередні розрахунки. Таким чином нинішня чисельність населення, що становить 8,2 мільярда осіб, зросте до максимуму протягом наступних 60 років.

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Відразу після цього прогнозують невеликий спад – на 700 мільйонів людей. Це означатиме, що на планеті житиме на 6 відсотків людей менше, ніж передбачали розрахунки 2013 року.

Демографічний ландшафт значно змінився за останні роки,

– сказав Лі Цзюньхуа, заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань.

За його словами, неочікуване падіння чисельності населення буде зумовлене кількома факторами, серед яких нижчий рівень народжуваності в деяких найбільших країнах світу, особливо в Китаї.

Посадовець ООН каже, що це обнадійливий знак, оскільки світ бореться з глобальним потеплінням: менша кількість людей, на яких припадає менше сукупного споживання, означатиме менший тиск на навколишнє середовище. "Однак повільніше зростання населення не усуне необхідність у зменшенні середньостатистичного впливу, пов'язаного з діяльністю кожної окремої людини", – додає він.

Як зростатиме населення