У наукових статтях стає дедалі менше інновацій, показує аналіз

Дослідження вчених Університету Міннесоти показує, що наука та технології стають все менш проривними. Дослідницькі роботи та патенти все рідше просувають людство в нових напрямках.

Причини зниження революційності наукових праць можуть ховатись у поганому фінансуванні, недосконалих процесах рецензування, а також бути результатом гонки університетів за кількістю, а не якістю досліджень, що публікуються.

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Наука деградує

Вчені кажуть, що темпи появи інновацій у науці сповільнюються, попри безпрецедентне розширення науково-технічних знань. Дослідницька група проаналізувала дані 45 мільйонів статей та 3,9 мільйона патентів за 65 років (1945–2010) для пошуку відповідей на запитання, чому так відбувається.

Аналіз наукових робіт підтверджує зниження продуктивності досліджень у галузі напівпровідників, фармацевтики та інших напрямах;

Документи, патенти та навіть заявки на гранти стали менш інноваційними порівняно з попередніми роботами та з меншою імовірністю пов'язують розрізнені галузі знань;

Розрив між роком відкриття та присудженням Нобелівської премії збільшився, що говорить про те, що сьогоднішні внески в науку є значно меншими, ніж попередні.

Революційність знизилася на 91,9% у соціальних науках та до 100% у фізичних науках. Щодо патентів, то в період з 1980 по 2010 рік темпи зниження інноваційності варіюються від 78,7% для комп'ютерів та засобів зв'язку до 91,5% для ліків та медичних препаратів.

Занепад помітний і з лінгвістичної точки зору. Проривні наукові дослідження та патенти часто вводять у вжиток нові терміни. Отже, якщо інноваційність знижується, різноманітність лексики, що використовуються в науці та техніці, теж має знижуватися. Вчені дійсно виявили суттєве зниження цього показника: у соціальних науках менше на 76,5%, у технологіях до 88%, у хімічній промисловості 32,5% та 81% для комп'ютерів та засобів зв'язку.

При цьому загальний тренд не виключає можливості великих проривів. Вони, як і раніше, трапляються. Наприклад, вимірювання гравітаційних хвиль та розробка вакцин проти COVID-19 не суперечать уповільненню інноваційної активності загалом. Тобто зниження сукупної проривної наукової активності не виключає окремих революційних робіт.