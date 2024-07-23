Поблизу центру Молочного Шляху виявлено рідкісну чорну діру існування якої було гіпотетичним

Науковці з Кельнського університету знайшли докази існування чорної діри проміжної маси в компактному зоряному скупченні IRS 13 поблизу надмасивної чорної діри Стрільця A* (Sgr A*) в центрі галактики Молочний Шлях. Це відкриття може заповнити важливу прогалину в нашому розумінні еволюції чорних дір.

Чорні діри проміжної маси, які заповнюють прогалину в розмірах між чорними дірами зоряної маси та надмасивними чорними дірами, донедавна були гіпотетичним припущенням.

А тим часом Щось дивне відбувається із "безсмертними" зорями у центрі нашої Галактики

IRS 13 була відкрита 25 років тому і спантеличила астрономів своєю близькістю до Sgr A*. Гравітаційний вплив Sgr A* мав би зруйнувати скупчення, але воно залишається неушкодженим, що свідчить про наявність всередині нього стабілізуючої маси.

Нещодавні дослідження вказують на компактний, невидимий об'єкт у центрі IRS 13, який, за оцінками, має масу близько 30 000 мас Сонця. Це вказує на те, що він може бути чорною дірою проміжної маси.

Астрономи спостерігали рентгенівське випромінювання та хмари іонізованого газу, що рухалися зі швидкістю 130 км/с навколо місця розташування ймовірної чорної діри, надаючи додаткові докази її присутності. Однак остаточні докази потребують подальших спостережень.

, то це не лише вкаже на критичну стадію розвитку чорної діри, але й підтвердить теорію про те, що чорні діри ростуть поступово, підживлюючись і еволюціонуючи з плином часу. Науковці навіть припускають, що її у майбутньому може поглинути чорна діра Sgr A*.

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Це відкриття є значним кроком до розуміння життєвого циклу та еволюції чорних дір і динаміки ядра нашої галактики. Найближчим часом науковці намагатимуться детальніше вивчити цей об'єкт, тож нас потенційно чекають чимало цікавих відкриттів.