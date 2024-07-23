Черные дыры промежуточной массы, которые заполняют пробел в размерах между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами, до недавнего времени были гипотетическим предположением.

А тем временем Что-то странное происходит с "бессмертными" звездами в центре нашей Галактики

IRS 13 была открыта 25 лет назад и озадачила астрономов своей близостью к Sgr A*. Гравитационное воздействие Sgr A* должно было бы разрушить скопление, но оно остается неповрежденным, что свидетельствует о наличии внутри него стабилизирующей массы.

Недавние исследования указывают на компактный, невидимый объект в центре IRS 13, который, по оценкам, имеет массу около 30 000 масс Солнца. Это указывает на то, что он может быть черной дырой промежуточной массы.

Астрономы наблюдали рентгеновское излучение и облака ионизированного газа, которые двигались со скоростью 130 км/с вокруг места расположения вероятной черной дыры, предоставляя дополнительные доказательства ее присутствия. Однако окончательные доказательства требуют дальнейших наблюдений.

Если существование этой черной дыры подтвердится, то это не только укажет на критическую стадию развития черной дыры, но и подтвердит теорию о том, что черные дыры растут постепенно, подпитываясь и эволюционируя с течением времени. Ученые даже предполагают, что ее в будущем может поглотить черная дыра Sgr A*.

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Это открытие является значительным шагом к пониманию жизненного цикла и эволюции черных дыр и динамики ядра нашей галактики. В ближайшее время ученые постараются подробнее изучить этот объект, поэтому нас потенциально ждут немало интересных открытий.