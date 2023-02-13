Нове дослідження проливає світло на еволюцію людського мозку: збиральництво дуже допомогло

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Ecology and Evolution, дозволило по-новому поглянути на еволюцію людського мозку. Дослідження було проведено міжнародною командою експертів, які спостерігали харчову поведінку 27 дітей із сучасного суспільства збирачів, БаЯка, в Республіці Конго. Це допомогло зрозуміти, як збиральництво вплинуло на еволюцію нашого мозку.

Що показали результати досліджень

Дослідження показало, що з раннього віку діти в суспільствах, де панує збиральництво, демонструють гендерно-специфічний розвиток навичок збирання їжі. Ці висновки, а також високий рівень розподілу їжі в цих суспільствах, підтверджують теорію втіленого капіталу, яка пояснює значне збільшення розміру мозку у людей.

Дослідники вважають, що навички добування їжі могли забезпечити раннім людям стабільне постачання енергії та поживних речовин, що дозволило їм інвестувати більше ресурсів у розвиток мозку.

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Як проводили дослідження

Мозок людини втричі більший, ніж у інших видів приматів, і вважається, що різноманітна, високоякісна дієта і тривале дитинство є основними чинниками цього збільшення. Раціон людини характеризується різноманітністю високоякісних і важкодоступних продуктів, таких як м'ясо, риба, різноманітні горіхи та гусениці, для збору яких потрібні складні навички збирання.

Щоб краще зрозуміти, як люди набувають цих навичок, дослідницька група протягом року спостерігала за 27 дітьми зі спільноти БаЯка в Республіці Конго. Ці діти починають самостійно добувати їжу в групах однолітків у п'ятирічному віці і вчені спостерігали за їхніми методами добування їжі, складом раціону та ботанічними знаннями під час щоденних походів на пошуки їжі. Дослідники також провели аналіз поживності зібраної їжі.

Досвід грає важливу роль

Результати дослідження показали, що третину свого часу діти БаЯка витрачали на пошук і здобуття їжі, а половину цього часу вони працювали незалежно від дорослих. Найбільшу частку їжі складали опалі фрукти, насіння та бульби, але діти також залазили на 40-метрові дерева, щоб зібрати мед або фрукти.

Дослідження також виявило гендерні відмінності у навичках збору їжі: хлопчики частіше їли фрукти і насіння, які вимагали навичок високо лазити по деревах, а дівчатка частіше збирали бульби, які вимагали виняткових навичок копання.

Наш аналіз показав, що саме фрукти, які складали 40% раціону дітей, містили більше цукрів, особливо глюкози і фруктози, порівняно з іншими рослинними продуктами. Не дивно, що вони докладали стільки зусиль, щоб отримати їх,

– сказала співавтор дослідження професор Ніколь ван Дам.

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Що це дає

Отримані дані свідчать про те, що ранній початок гендерної спеціалізації навичок добування їжі в поєднанні з високим рівнем розподілу їжі в збиральницьких суспільствах, ймовірно, дозволив раннім людям мати більш стабільні запаси енергії та поживних речовин. Це, своєю чергою, могло дозволити їм інвестувати більше ресурсів у розвиток мозку, що в кінцевому підсумку призвело до еволюції великого мозку людини.