Незвична мумія русалки

Нижня частина опудала була зроблена з риб'ячого хвоста. Радіовуглецевий аналіз показав, що мумія була створена наприкінці 19 століття.

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Русалки, відомі під місцевою назвою "нінґьо", є частиною японського фольклору з 10-го століття. В описах цих істот часто фігурує людська голова та риб'ячий хвіст. Вважалося, що їхнє м'ясо та кістки мають цілющі властивості. Не дивно, що невдовзі після того, як ці історії почали циркулювати в Японії, з'явилися майстри, які виготовляли підроблені опудала русалок і продавали їх за великі гроші.

Як виготовляли опудала русалок

Для створення цих артефактів до хвоста великої риби пришивали голову і передню частину молодої мавпи, після чого всю фігуру висушували створюючи мумію. У період Едо статуетки русалок і техніки їх виготовлення стали дуже популярними і навіть отримали визнання як витвори мистецтва.

Знахідка дослідників з Університету Курасікі відрізняється тим, що для верхньої частини опудала використали папір, тканину й бавовну, що є доволі незвичним. Водночас саме опудало виглядає доволі реалістично, як і задумували творці фейку.

Мумія японської русалки

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Раніше 24 Канал розповідав, як дослідники використовували машинне навчання, щоб розрізнити слабке чорнило на сувої папірусу. До їхніх рук потрапила 2000-річна книга присвячена царям, які правили після Олександра Македонського.