Загадковий циліндр на дротах: навіщо кабелю це дивне потовщення

Майже кожен бачив невелике циліндричне потовщення на кінці HDMI-кабелю або дроту живлення. Більшість користувачів вважають це частиною дизайну або просто ігнорують, проте цей елемент має виконувати важливу роль для стабільності роботи електроніки. Чи справді він допомагає, розповідаємо далі.

Цей незвичний циліндр це феритовий фільтр і він покликаний вирішувати цілком реальні інженерні проблеми, пов'язані з передачею цифрового сигналу та електромагнітною сумісністю пристроїв, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Шість можливостей USB-порту телевізора, про які ви могли не підозрювати

Як працює цей маленький циліндр і чи дійсно він корисний?

Фритове осердя, "феритовий фільтр", "бед" або "дросель", попри простий вигляд має далеко не простий склад: це керамічний матеріал, виготовлений із пресованих оксидів заліза, нікелю та цинку, як зазначає Cadence.



Феритовий фільтр простий на вигляд, але дуже корисний інструмент / Фото MISUMI

Його основним завданням є захист від "шуму". Одна з важливих проблем сучасних кабелів – електромагнітні (EMI) та радіочастотні (RFI) завади. Кабелі HDMI передають дані на надвисоких частотах у гігагерцовому діапазоні (технологія TMDS).

Завданням фільтра є вловити сторонній "шум" від домашньої електроніки, ліній електропередач, димерів чи сигналізацій. Фільтр також вловлює хвилі, які можуть заважати іншій техніці.

На практиці феритовий фільтр працює як магнітний індуктор, що створює бар'єр для високочастотного опору. Він діє вибірково: пропускає корисний відео- чи аудіосигнал майже без змін, але поглинає небажану енергію завад (зазвичай вище 10 МГц) і розсіює її у вигляді мізерної кількості тепла.

Чи потрібен він вам сьогодні? Насправді у звичайній квартирі відсутність фільтра навряд чи буде помітною. Сучасні якісні кабелі вже мають надійне внутрішнє екранування, як розповідають фахівці у спеціальній темі на Reddit.

Чому виробники продовжують додавати феритові фільтри на дроти?

Річ у тім, що виробники електроніки зобов'язані дотримуватися суворих стандартів електромагнітної сумісності (FCC, CE).

Феритові осердя зазвичай є дешевим способом дотримання цих вимог. Насправді ж, як ми вже зазначали вище, вони не мають великого впливу на споживчу електроніку в домашніх умовах.

Не завжди, але вкрай часто саме виробники кабелів нижчої якості, особливо ті, що мають погане екранування, оснащені феритовими фільтрами. Такі циліндри дуже часто можна побачити на HDMI кабелях.

Також такі феритові фільтри все ще є частиною багатьох блоків живлення, оскільки вони виробляють набагато більше електромагнітних перешкод, ніж, скажімо, USB-пристрої.

Крім того, феритовий фільтр стає критично важливим у певних умовах:

У конференц-залах з великою кількістю обладнання.

Поблизу ліній електропередач чи потужних двигунів.

При використанні багатьох неізольованих дротів одночасно.

У таких "шумних" місцях фільтр запобігає мерехтінню екрана, статичному тріскоту в динаміках або раптовим зникненням сигналу.

До того ж феритові осердя краще працюють на паралельних кабелях живлення, ніж на надшвидкісних інтерфейсах на кшталт USB 3.0 чи DisplayPort, які мають вбудовані засоби захисту.

На відміну від маркетингового міфу про "золоті роз'єми", феритові фільтри – це прагматичне інженерне рішення, яке реально працює, хоча й не завжди є обов'язковим для домашнього використання.