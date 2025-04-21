Найбільша структура у Всесвіті виявилася більшою та ближчою до Землі, ніж вважалося раніше

Астрономи з’ясували, що Велика стіна Геркулеса – Північної Корони, яка є найбільшою відомою структурою у Всесвіті, насправді ще більша за попередні оцінки, а її окремі частини розташовані ближче до Землі.

Такого висновку дійшли вчені на основі нових спостережень за гамма-спалахами, інформує 24 Канал.

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Ця гігантська плоска надструктура, що складається з галактик, має розміри понад 10 мільярдів світлових років. Її було виявлено ще у 2013 році завдяки багаторічним спостереженням за гамма-випромінюванням, проведеним дослідниками з Національного університету державної служби в Будапешті та Коледжу Чарлстона в Південній Кароліні, зокрема на основі даних з космічного телескопа Swift.

Спочатку структура викликала сумніви в рамках чинних космологічних моделей через свої надзвичайні розміри. Однак нові дані показують, що Велика стіна охоплює ще більшу частину неба, ніж вважалося раніше.

Вона простягається далеко за межі сузір’їв Геркулеса та Північної Корони, охоплюючи простір від Волопаса до Близнюків, при цьому її центральна частина розташована в районі сузір’їв Дракона і Геркулеса.

, що самі науковці не надали структурі офіційної назви. Назву "Велика стіна Геркулеса – Північної Корони" запропонував філіппінський підліток Джондрік Вальдез, який мріє стати астрономом. Утім, ця назва лише частково відображає її справжні масштаби та форму, адже структура не є повністю плоскою і займає значну частину північної небесної півкулі.

Оскільки точний масштаб Великої стіни Геркулеса – Північної Корони досі важко визначити, найбільш цікаве відкриття полягає в тому, що її найближчі частини виявилися ближчими до нас, ніж ми вважали раніше,

– зазначив Джон Хаккіла з Університету Алабами в Гантсвіллі.

Для порівняння: наша галактика Молочний Шлях входить до складу іншої суперструктури під назвою Ланіакея, діаметр якої становить близько 520 мільйонів світлових років. Натомість Велика стіна Геркулеса – Північної Корони суттєво перевищує ці розміри, хоча її справжній масштаб і досі залишається предметом досліджень.