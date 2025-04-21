К такому выводу пришли ученые на основе новых наблюдений за гамма-вспышками, информирует 24 Канал.

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Эта гигантская плоская надструктура, состоящая из галактик, имеет размеры более 10 миллиардов световых лет. Она была обнаружена еще в 2013 году благодаря многолетним наблюдениям за гамма-излучением, проведенным исследователями из Национального университета государственной службы в Будапеште и Колледжа Чарлстона в Южной Каролине, в частности на основе данных с космического телескопа Swift.

Изначально структура вызывала сомнения в рамках действующих космологических моделей из-за своих чрезвычайных размеров. Однако новые данные показывают, что Великая стена охватывает еще большую часть неба, чем считалось ранее.

Она простирается далеко за пределы созвездий Геркулеса и Северной Короны, охватывая пространство от Волопаса до Близнецов, при этом ее центральная часть расположена в районе созвездий Дракона и Геркулеса.

Интересно, что сами ученые не дали структуре официального названия. Название "Великая стена Геркулеса – Северной Короны" предложил филиппинский подросток Джондрик Вальдез, который мечтает стать астрономом. Впрочем, это название лишь частично отражает ее настоящие масштабы и форму, ведь структура не является полностью плоской и занимает значительную часть северного небесного полушария.

Поскольку точный масштаб Великой стены Геркулеса – Северной Короны до сих пор трудно определить, наиболее интересное открытие заключается в том, что ее ближайшие части оказались ближе к нам, чем мы считали ранее,

– отметил Джон Хаккила из Университета Алабамы в Гантсвилле.

Для сравнения: наша галактика Млечный Путь входит в состав другой суперструктуры под названием Ланиакея, диаметр которой составляет около 520 миллионов световых лет. Зато Великая стена Геркулеса – Северной Короны существенно превышает эти размеры, хотя ее истинный масштаб до сих пор остается предметом исследований.