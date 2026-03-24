Гігант віком 145 мільйонів років: вчені знайшли найбільший вулкан Землі під Тихим океаном

Науковці підтвердили існування найбільшого вулкана на Землі, який розташований глибоко під водами Тихого океану. Масив Таміу сформувався понад 145 мільйонів років тому та виявився єдиною гігантською структурою, хоча довгий час його вважали кількома окремими утвореннями.

Про це розповідає Daily Galaxy з посиланням на науковців Університету Г'юстона в США.

Як один вулкан роками вважали кількома різними?

Глибоко під поверхнею Тихого океану дослідники виявили колосальну геологічну структуру – масив Таміу, який нині вважається найбільшим окремим вулканом, коли-небудь знайденим на нашій планеті. Відкриття зробила команда під керівництвом доктора Вільяма Сейгера з Університету Г'юстона.

Цей підводний гігант розташований у районі плато Шатське піднесення – віддаленої ділянки морського дна приблизно за 1600 кілометрів на схід від Японії. Протягом багатьох років науковці сприймали місцевий рельєф як кілька різних підводних височин.

Офіційних назв їм навіть не дали – у неформальному спілкуванні їх просто називали "та, що зліва", "та, що справа" і "велика".

3D-карта масиву Таміу під Тихим океаном / Фото Nature Geosciences

Ситуація змінилася після аналізу сейсмічних відбитих хвиль. Дані показали, що всі ці ділянки пов'язані безперервними потоками застиглої лави, які формують єдину вулканічну систему. Висновки дослідження були опубліковані в журналі Nature Geoscience.

Наскільки великим є найбільший вулкан на Землі?

За оцінками вчених, площа масиву сягає приблизно 194 тисячі квадратних кілометрів — це зіставно з територією шести найбільших областей України. Такий масштаб робить Таміу беззаперечним рекордсменом серед відомих вулканів Землі. На відміну від груп окремих вулканічних структур, він функціонував як цілісний комплекс, сформований з одного джерела магми.

Особливістю масиву є його незвична форма. Він не нагадує класичні круті конуси, які зазвичай асоціюються з вулканами. Натомість це надзвичайно широкий і плаский щитовий вулкан із майже непомітними схилами. За словами Сейгера, людина, яка опинилася б на його поверхні, навряд чи змогла б зрозуміти, в який бік веде спуск.

Вершина вулкана розташована приблизно на глибині 2000 метрів під рівнем моря, а його основа сягає майже 6,5 кілометра. Така форма пояснюється потужними потоками лави, що розтікалися від центрального гирла і поступово створили величезну щитоподібну структуру – унікальну серед підводних вулканів.

Карта Таміу у порівнянні з марсіанським вулканом Олімп Монс / Фото Nature Geoscience

За масштабами Таміу можна порівняти лише з вулканом Олімп Монс на Марсі — найбільшим у Сонячній системі. Для порівняння, Мауна-Лоа на Гаваях, який вважається найбільшим активним вулканом на Землі, має площу близько 5271 квадратний кілометр.

Науковці вважають, що формування такого гіганта стало можливим завдяки підйому величезних обсягів магми з глибин мантії. Вулкан утворився приблизно 145 мільйонів років тому і досить швидко перестав бути активним.