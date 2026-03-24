Про це розповідає Daily Galaxy з посиланням на науковців Університету Г'юстона в США.

Як один вулкан роками вважали кількома різними?

Глибоко під поверхнею Тихого океану дослідники виявили колосальну геологічну структуру – масив Таміу, який нині вважається найбільшим окремим вулканом, коли-небудь знайденим на нашій планеті. Відкриття зробила команда під керівництвом доктора Вільяма Сейгера з Університету Г'юстона.

Цей підводний гігант розташований у районі плато Шатське піднесення – віддаленої ділянки морського дна приблизно за 1600 кілометрів на схід від Японії. Протягом багатьох років науковці сприймали місцевий рельєф як кілька різних підводних височин.

Офіційних назв їм навіть не дали – у неформальному спілкуванні їх просто називали "та, що зліва", "та, що справа" і "велика".

3D-карта масиву Таміу під Тихим океаном / Фото Nature Geosciences

Ситуація змінилася після аналізу сейсмічних відбитих хвиль. Дані показали, що всі ці ділянки пов'язані безперервними потоками застиглої лави, які формують єдину вулканічну систему. Висновки дослідження були опубліковані в журналі Nature Geoscience.

Наскільки великим є найбільший вулкан на Землі?

За оцінками вчених, площа масиву сягає приблизно 194 тисячі квадратних кілометрів — це зіставно з територією шести найбільших областей України. Такий масштаб робить Таміу беззаперечним рекордсменом серед відомих вулканів Землі. На відміну від груп окремих вулканічних структур, він функціонував як цілісний комплекс, сформований з одного джерела магми.

Особливістю масиву є його незвична форма. Він не нагадує класичні круті конуси, які зазвичай асоціюються з вулканами. Натомість це надзвичайно широкий і плаский щитовий вулкан із майже непомітними схилами. За словами Сейгера, людина, яка опинилася б на його поверхні, навряд чи змогла б зрозуміти, в який бік веде спуск.

Вершина вулкана розташована приблизно на глибині 2000 метрів під рівнем моря, а його основа сягає майже 6,5 кілометра. Така форма пояснюється потужними потоками лави, що розтікалися від центрального гирла і поступово створили величезну щитоподібну структуру – унікальну серед підводних вулканів.

Карта Таміу у порівнянні з марсіанським вулканом Олімп Монс / Фото Nature Geoscience

За масштабами Таміу можна порівняти лише з вулканом Олімп Монс на Марсі — найбільшим у Сонячній системі. Для порівняння, Мауна-Лоа на Гаваях, який вважається найбільшим активним вулканом на Землі, має площу близько 5271 квадратний кілометр.

Науковці вважають, що формування такого гіганта стало можливим завдяки підйому величезних обсягів магми з глибин мантії. Вулкан утворився приблизно 145 мільйонів років тому і досить швидко перестав бути активним.