У Польщі знайшли бумеранг з бивня мамонта віком 40 000 років

У печері Облазова на півдні Польщі археологи виявили унікальний артефакт – бумеранг, виготовлений із бивня мамонта. Ця знахідка, вік якої сягає близько 40 тисяч років, змінює уявлення про ранню історію людства в Європі та технологічні навички наших предків

Що науковці вже знають про найдавніший бумеранг?

У 1985 році в печері Облазова, розташованій у Малопольському воєводстві на півдні Польщі, професор Павел Вальде-Новак із Ягеллонського університету в Кракові знайшов незвичайний предмет. Це був бумеранг, вирізаний із бивня мамонта, довжиною близько 72 сантиметрів. Спочатку вчені припускали, що його вік становить приблизно 18-30 тисяч років, але нові дослідження, опубліковані в журналі PLOS One, показали, що артефакт значно старший – від 39 до 42 тисяч років. Це робить його найдавнішим відомим бумерангом у Європі й, можливо, навіть у світі, пише 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.

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Бумеранг має вигнуту форму, схожу на сучасні австралійські зразки, що використовуються в Квінсленді. Однак, як показали експерименти з реплікою, він не повертається до того, хто його кинув. Імовірно, його застосовували для полювання, хоча деякі дослідники припускають і ритуальне значення, адже знахідку виявили поруч із людськими кістками та червоною охрою – пігментом, який часто асоціюється з обрядами.

Печера Облазова, довжиною всього 9 метрів, є одним із найбагатших археологічних об’єктів льодовикового періоду в Польщі. У ній виявлено сліди перебування як неандертальців, так і Homo sapiens. Нове датування бумеранга, проведене за допомогою радіовуглецевого аналізу кісток, знайдених поруч, свідчить, що сучасні люди з’явилися в цьому регіоні значно раніше, ніж вважалося – щонайменше 42 тисячі років тому.

Цей артефакт демонструє вражаючі технологічні навички ранніх людей. Бумеранг ретельно оброблений, має симетричну форму, спеціальні насічки для зручного тримання та сліди зносу від використання. Дослідники з Болонського університету, зокрема Сахра Таламо, зазначають, що це один із найстаріших прикладів складних інструментів у Європі, який відображає не лише практичні, а й символічні аспекти життя наших предків.