Це перепише історію людства: в американських печерах знайшли артефакти, старші за піраміди

У сухих печерах на заході США археологи виявили речі, які тисячоліттями зберігалися там в ізоляції, а потім ще деякий час вислизали від уваги вчених. Нове датування показало, що ці предмети значно старші, ніж вважалося, і свідчать про технічну винахідливість людей ще наприкінці льодовикової доби.

Як знахідки з Орегону переписують історію технологій?

Дослідження охопило відразу кілька пам’яток у штаті Орегон – насамперед Cougar Mountain Cave, а також печери Paisley, Connley та укриття Tule Lake. Саме в цих природних сховищах збереглися матеріали, які зазвичай швидко руйнуються – шкіра тварин, рослинні волокна й деревина, пише Daily Mail.

Команда археолога Річарда Розенкранса повторно дослідила старі колекції із застосуванням сучасного радіовуглецевого аналізу. Частину артефактів ще у 1958 році зібрав аматор-дослідник Джон Каулз. Після його смерті колекцію передали до музею Favell у місті Кламат-Фолс, де вона й зберігалася.

Загалом учені описали 55 предметів, виготовлених із 15 видів рослинних і тваринних матеріалів. Найбільший інтерес викликав шматок лосиної шкіри, який був очищений від шерсті, оброблений і зшитий нитками з рослинних волокон та тваринного волосся. За оцінками дослідників, йому близько 12 тисяч років.



У пошитому одязі, включаючи пальта й взуття, в ролі ниток виступали місцеві рослини / Фото Річарда Розенкранса

Це може бути фрагмент приталеного верхнього одягу, взуття або сумки. Якщо інтерпретація підтвердиться, йдеться про найдавніший відомий приклад зшитої шкіри у Північній Америці. Для порівняння, Велика піраміда в Гізі була зведена приблизно 4 500 років тому – тобто значно пізніше.

Окрім цього, знайдено смуги бізонової шкіри, ймовірно використані як зав’язки, десятки кручених і плетених мотузок із кори полину, кендірів і ситнику. Частина з них має вузли або структуру простих кошиків і матів.



Знахідки, зроблені в печерах / Фото Річарда Розенкранса



Знахідки, зроблені в печерах / Фото Річарда Розенкранса



Знахідки, зроблені в печерах / Фото Річарда Розенкранса

Також у печерах виявили кістяні голки з тонкими вушками – явне свідчення розвиненої техніки шиття.



Знахідки, зроблені в печерах, зокрема голки для шиття / Фото Річарда Розенкранса

Такі знахідки змінюють усталене уявлення про перших мешканців Північної Америки як "простих мисливців-збирачів". Попри те, що вони не створювали міст і монументів, їхні навички обробки шкіри, рослин і деревини свідчать про високий рівень адаптації та технологічної гнучкості ще до початку голоцену – періоду, коли в інших регіонах світу почали формуватися ранні цивілізації.

Дослідження опубліковане в журналі Science Advances. Автори підкреслюють, що нове датування не просто уточнює вік предметів – воно заповнює хронологічні прогалини та демонструє, що інновації виникали в різних частинах світу незалежно одна від одної.



Знахідки, зроблені в печерах / Фото Річарда Розенкранса



Знахідки, зроблені в печерах / Фото Річарда Розенкранса

Це вже не перший приклад, коли знахідки у США виявляються старшими за єгипетські піраміди. Нещодавно в озері у штаті Вісконсин археологи також виявили дерев’яні каное, які датуються ще ранішим періодом, писало видання Associated Press.

Сукупність таких відкриттів поступово формує нову картину розвитку технологій у доісторичній Америці – складнішу і значно багатограннішу, ніж вважалося раніше.