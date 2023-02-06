Потрібно більше золота: у 2024 році з'явиться iPhone Ultra і він коштуватиме більше ніж Pro Max

Компанія Apple розглядає можливість випуску нової, висококласної моделі iPhone, щоб ще більше підвищити його середню ціну продажу. За словами Марка Гурмана, відомого аналітика та оглядача Bloomberg, новий iPhone, який потенційно може отримати назву Ultra, може з'явитися на ринку вже у 2024 році, разом з виходом лінійки iPhone 16.

Такий крок, на думку Тіма Кука, не лише підвищить середню ціну продажу компанії, але й задовольнить споживачів, які готові платити більше за найкращий телефон. Таку відповідь глава компанії дав на запитання інвесторів чи не помилковою є ставка Apple на щорічне підвищення цін.

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В останні роки Apple постійно підвищувала ціни на свої топ-моделі iPhone, починаючи зі стрибка до 999 доларів за iPhone X у 2017 році і продовжуючи додаванням розміру екрана Max у 2018 році, що підняло ціну до 1099 доларів для споживачів, які бажають мати найбільший дисплей і найкращий час автономної роботи. З появою накопичувача на 1 ТБ, вперше представленого в iPhone 13 Pro, найкращий на сьогодні iPhone коштує вражаючі 1599 доларів.

Споживачі продемонстрували, що вони готові розщедритися, і моделі iPhone 14 Pro і Pro Max, як вважають, добре себе зарекомендували в цьому циклі порівняно з дешевшими iPhone 14 і iPhone 14 Plus. Впровадження моделі Ultra, ймовірно, почнеться вище базової ціни Max в 1099 доларів.

Наразі незрозуміло, які саме функції матиме нова модель iPhone високого класу, але Гурман припускає, що це може бути ще більший екран, кращі камери та ще більш сучасні мікросхеми. Мабуть, не варто користувачам чекати і на гнучкий iPhone, оскільки Apple не робить ставку на такий формфактор і наразі над ним не працює.

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Початок бренду Ultra

Apple вже представила бренд Ultra з випуском Apple Watch Ultra минулого року. Apple Watch Ultra пропонує ще більший дисплей, титановий корпус з унікальним промисловим дизайном і функції, яких немає в інших годинниках, такі як покращені можливості для занурення, сирена і кнопка дії.

Цей крок Apple щодо представлення нової висококласної моделі iPhone, на думку Гурмана, ще більше зміцнить її позиції на ринку смартфонів преміум-класу та забезпечить новий шлях для зростання і доходів. Прихильність компанії до інновацій та зосередженість на наданні споживачам найкращих продуктів зробили її однією з найбільших і найуспішніших технологічних компаній у світі.