Такой шаг, по мнению Тима Кука, не только повысит среднюю цену продажи компании, но и удовлетворит потребителей, готовых платить больше за лучший телефон. Такой ответ глава компании дал на вопросы инвесторов едва ли не ошибочна ставка Apple на ежегодное повышение цен.

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В последние годы Apple постоянно повышала цены на свои топ-модели iPhone, начиная со скачка до 999 долларов за iPhone X в 2017 году и продолжая добавлением размера экрана Max в 2018 году, что подняло цену до 1099 долларов для потребителей, желающих иметь самый большой дисплей. и лучшее время автономной работы. С появлением накопителя на 1 ТВ, впервые представленного в iPhone 13 Pro, лучший на сегодняшний день iPhone стоит впечатляющие 1599 долларов.

Потребители продемонстрировали, что они готовы раскошелиться, и модели iPhone 14 Pro и Pro Max, как полагают, хорошо себя зарекомендовали в этом цикле по сравнению с более дешевыми iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Внедрение модели Ultra, вероятно, начнется выше базовой цены Max в 1099 долларов.

Пока непонятно, какие функции будет иметь новая модель iPhone высокого класса, но Гурман предполагает, что это может быть еще больший экран, лучшие камеры и еще более современные микросхемы. Пожалуй, не стоит пользователям ждать и гибкий iPhone, поскольку Apple не делает ставку на такой формфактор и сейчас над ним не работает.

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Начало бренда Ultra

Apple уже представила бренд Ultra с выпуском Apple Watch Ultra в прошлом году. Apple Watch Ultra предлагает еще больший дисплей, титановый корпус с уникальным промышленным дизайном и функции, которых нет в других часах, такие как улучшенные возможности погружения, сирена и кнопка действия.

Этот шаг Apple по представлению новой высококлассной модели iPhone, по мнению Гурмана, еще больше укрепит ее позиции на рынке смартфонов премиум-класса и обеспечит новый путь роста и доходов. Приверженность компании к инновациям и сосредоточенность на предоставлении потребителям лучших продуктов сделали ее одной из самых крупных и успешных технологических компаний в мире.