Как такое вообще произошло
Льюис как раз пытался пересесть с одного рейса на другой и внезапно оказался в досадном положении, когда обнаружил, что его кошелек исчез. Однако он смог воспользоваться сетью Find My, подключенной к AirTag, чтобы отследить местонахождение своего кошелька, который, как он утверждал, все еще находился в самолете American Airlines. Авиакомпания, однако, утверждала, что тщательно обыскала самолет и не нашла никаких следов кошелька.
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Этот случай безусловно отмечает преимущества наличия трекеров вроде AirTag для путешественников, поскольку устройство оказалось полезным для отслеживания потерянного багажа в нескольких случаях. Однако следует отметить, что AirTag не всегда точен и может сработать не в каждой ситуации. Несмотря на ограничения, AirTag все еще остается полезным инструментом для путешественников.
Что мы знаем о трекере AirTag
Apple AirTag – это небольшое, круглое отслеживающее устройство, которое можно прикрепить к предметам вроде кошелька, сумки и даже дистанционки. Он имеет ряд полезных функций, среди которых:
- Отслеживание местонахождения : AirTags подключаются к вашим устройствам iOS и macOS через Bluetooth и могут отображаться на карте в приложении Find My.
- Точный поиск : микросхема U1 позволяет использовать функцию точного поиска для получения конкретных инструкций по местонахождению с помощью дополненной реальности, звука и тактильной обратной связи.
- Режим потери : если AirTag потерян, он отправит уведомление, когда его обнаружит кто-то в сети Find My, и может отобразить контактную информацию при сканировании смартфоном с поддержкой NFC.
- Уведомление о потере соединения : доступны в iOS 15, эти уведомления дают вам знать, если вы забыли AirTag или другое устройство с поддержкой Find My.
- Звуковое оповещение : AirTags имеет встроенный динамик, воспроизводящий звук, помогающий определить местонахождение, а также вы можете попросить Siri воспроизвести звук.
- Возвращение потерянных AirTag : Потерянный AirTag можно отсканировать, чтобы получить контактную информацию для возврата его владельцу.
- Собственная сеть : Сеть Find My использует сотни миллионов устройств Apple, чтобы помочь вам найти потерянную AirTag.
- Регулярное обновление прошивки : Apple может регулярно обновлять прошивку AirTag.
- Водонепроницаемость : AirTag имеет рейтинг IP67, что означает, что он защищен от воды и пыли и может выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.
- Радиус действия : действие Bluetooth для AirTag составляет около 100 метров, но для более точной информации о радиусе действия требуются дополнительные тесты.