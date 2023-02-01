Як таке взагалі сталося
Льюїс саме намагався пересісти з одного рейса на інший і раптово опинився в прикрому становищі, коли виявив, що його гаманець зник. Однак він зміг скористатися мережею Find My, підключеною до його AirTag, щоб відстежити місцезнаходження свого гаманця, який, як він стверджував, все ще перебував у літаку American Airlines. Авіакомпанія, однак, стверджувала, що ретельно обшукала літак і не знайшла жодних слідів гаманця.
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Цей випадок безумовно наголошує на перевагах наявності трекерів на кшталт AirTag для мандрівників, оскільки пристрій виявився корисним для відстеження загубленого багажу в декількох випадках. Слід зазначити, однак, що AirTag не завжди точний і може спрацювати не в кожній ситуації. Попри свої обмеження, AirTag все ще залишається корисним інструментом для мандрівників.
Що ми знаємо про трекер AirTag
Apple AirTag – це невеликий, круглий пристрій для відстеження, який можна прикріпити до предметів на кшталт гаманця, сумки і навіть дистанційки. Він має низку корисних функцій, серед яких:
- Відстеження місцезнаходження: AirTags підключаються до ваших пристроїв iOS і macOS через Bluetooth і можуть відображатися на карті в додатку Find My.
- Точний пошук: мікросхема U1 дозволяє скористатися функцією точного пошуку для отримання конкретних інструкцій щодо місцезнаходження за допомогою доповненої реальності, звуку та тактильного зворотного зв'язку.
- Режим втрати: якщо AirTag загублено, він надішле сповіщення, коли його виявить хтось у мережі Find My, і може відобразити контактну інформацію при скануванні смартфоном з підтримкою NFC.
- Сповіщення про втрату з'єднання: доступні в iOS 15, ці сповіщення дають вам знати, якщо ви забули AirTag або інший пристрій з підтримкою Find My.
- Звукове сповіщення: AirTags має вбудований динамік, який відтворює звук, що допомагає визначити місцезнаходження, а також ви можете попросити Siri відтворити звук.
- Повернення загублених AirTag: Загублений AirTag можна відсканувати, щоб отримати контактну інформацію для повернення його власнику.
- Власна мережа: Мережа Find My використовує сотні мільйонів пристроїв Apple, щоб допомогти вам знайти загублену AirTag.
- Регулярне оновлення прошивки: Apple може регулярно оновлювати прошивку AirTag.
- Водонепроникність: AirTag має рейтинг IP67, що означає, що він захищений від води та пилу і може витримувати занурення у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин.
- Радіус дії: дія Bluetooth для AirTag становить близько 100 метрів, але для більш точної інформації про радіус дії потрібні додаткові тести.