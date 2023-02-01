Як таке взагалі сталося

Льюїс саме намагався пересісти з одного рейса на інший і раптово опинився в прикрому становищі, коли виявив, що його гаманець зник. Однак він зміг скористатися мережею Find My, підключеною до його AirTag, щоб відстежити місцезнаходження свого гаманця, який, як він стверджував, все ще перебував у літаку American Airlines. Авіакомпанія, однак, стверджувала, що ретельно обшукала літак і не знайшла жодних слідів гаманця.

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Цей випадок безумовно наголошує на перевагах наявності трекерів на кшталт AirTag для мандрівників, оскільки пристрій виявився корисним для відстеження загубленого багажу в декількох випадках. Слід зазначити, однак, що AirTag не завжди точний і може спрацювати не в кожній ситуації. Попри свої обмеження, AirTag все ще залишається корисним інструментом для мандрівників.

Що ми знаємо про трекер AirTag

Apple AirTag – це невеликий, круглий пристрій для відстеження, який можна прикріпити до предметів на кшталт гаманця, сумки і навіть дистанційки. Він має низку корисних функцій, серед яких: