Отношения Apple и Google в сфере конкуренции операционных систем сразу оказались изрядно натянутыми. По-видимому, все помнят, как в свое время Стив Джобс назвал Android краденым продуктом и объявил войну этой платформе. Спустя годы отношения между компаниями существенно смягчились, но теперь, похоже, у Apple решили выкопать топор войны.

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Apple ужесточает сервисы для смартфонов в "молчаливой войне" против Google – именно с таким заголовком получился материал от Financial Time, Который рассказывает о том, что компания из Купертино решила взяться за серьезную конкуренцию с Google. 24 Канал далее рассказывает о том, как Apple даже не думала закапывать топор войны, а скорее скрыла его выжидая удобной возможности.

Google будет с трудом

Со ссылкой на заявления двух бывших инженеров Apple FT отмечает, что производитель iPhone затаил "оскорбление" на Google и что Apple до сих пор ведет "тихую войну" против своего заклятого соперника. Она делает это, работая над функциями, которые могут позволить ему больше отделить свои продукты от сервисов, предлагаемых Google.

Карты

Первым фронтом этого сражения является картография, которая началась в 2012 году, когда Apple выпустила приложение Maps, вытеснив своего конкурента Google в виде предварительно загруженного приложения.

Этот шаг должен был стать блестящим моментом для программного мастерства Apple, но запуск был настолько неудачным – некоторые мосты, например, оказались деформированными и "утонули" в океане – что исполнительный директор Тим Кук просил прощения у пользователей сожалея за разочарование, вызвавшее релиз.



Apple работает над качеством своих услуг / Фото Unsplash

Однако за последнее десятилетие карты Apple значительно улучшились. Ранее в этом месяце компания анонсировала Business Connect – функцию, позволяющую компаниям заявлять о своем цифровом местоположении, чтобы они могли взаимодействовать с пользователями, показывать фотографии и предлагать рекламные акции.

Это прямой вызов Google Maps, который сотрудничает с платформой рекомендаций Yelp, предлагая подобную информацию, и получает прибыль от рекламы и реферальных сборов.

Business Connect идет дальше, используя преимущества операционной системы Apple, чтобы предоставить пользователям iOS уникальные возможности, такие как беспрепятственная интеграция с Apple Pay или Business Chat, текстовым инструментом для коммерческих разговоров.

Поиск

Второй фронт битвы – это поиск. Хотя Apple редко обсуждает продукты на стадии разработки, компания уже давно работает над функцией, известной внутри компании как "Apple Search", инструментом, облегчающим "миллиарды поисковых запросов" в день, по словам сотрудников, работающих над проектом.

Поисковая команда Apple работает по меньшей мере с 2013 года, когда компания приобрела стартап Topsy Labs, индексировавший Twitter, чтобы позволить поиск и аналитику. Технология используется каждый раз, когда пользователь iPhone обращается за информацией к голосовому помощнику Apple Siri, вводит запросы с домашнего экрана или использует поисковую функцию "Spotlight" на компьютере Mac.

Поисковое предложение Apple было расширено после приобретения в 2019 году Laserlike, стартапа по искусственному интеллекту, основанного бывшими инженерами Google, описавшего свою миссию как предоставление "высококачественной информации и разнообразных точек зрения на любую тему со всего Интернета".

Может показаться, что с поиском от Google конкурировать практически невозможно, но у Apple есть важный козырь в рукаве – конфиденциальность. После того, как в апреле 2021 года компания запустила новую политику конфиденциальности, лишившую такие компании, как Facebook и Snap, возможности легко создавать профили пользователей и отслеживать их действия в разных приложениях, акции этих компаний обвалились на 58% и 84% соответственно.

Apple непременно воспользуется этим предлагая новый продукт и пользователи, которые не захотят, чтобы их данные попадали в третьи руки, не задумываясь изменят инструмент еще и слишком, если он будет иметь новые и интересные функции.



Apple хочет вытеснить услуги Google со своей платформы / Фото Unsplash

Реклама

Третий фронт битвы Apple может оказаться самым разрушительным для Google. Ее материнская компания Alphabet получает более 80 процентов своих доходов именно по рекламе и ей на этом рынке точно не нужны новые конкуренты и Apple уже готовится.

Прошлым летом Apple разместила на своих страницах вакансий объявление о том, что ищет кого-то, кто будет "руководить разработкой наиболее ориентированной на конфиденциальность, сложной платформы на стороне спроса, которая только возможна". DSP – это инструмент покупки цифровых медиа, позволяющий рекламодателям покупать рекламный инвентарь на нескольких биржах.

Объявление о вакансии свидетельствует о том, что Apple хочет построить новую рекламную сеть, которая изменит способ доставки рекламы пользователям iPhone и не позволит сторонним брокерам данных участвовать в этом процессе.

В сентябре этот пост занял Кит Вайсбург, ставший менеджером по продуктам группы Ad Platforms. Вайсбург, который провел десять лет в Google и YouTube, был старшим менеджером по продуктам в DSP Amazon.

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Конкуренция это всегда хорошо для пользователя

Как бы там ни было, а гарантированным победителем в войне конкурентов всегда является пользователь, который получает все преимущества, ведь именно за его внимание и привязанность воюют компании. Apple давно доказала, что умеет производить действительно качественные продукты, даже если велосипед уже давно изобретен.

Кроме того, в ближайшее время эта война будет идти не только на фронте операционных систем. Обе компании выпускают устройства, конкурирующие между собой целыми экосистемами. А ведь еще на подходе совершенно новые гаджеты, которые могут перевернуть с ног на голову весь рынок.

Похоже, впереди нас ждет борьба титанов, которая непременно принесет немало качественных изменений на каждой из платформ, ведь Google точно не сдастся без боя.