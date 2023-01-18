Apple планировала представить элегантные AR-очки в 2023 году, затем запуск был отложен примерно до 2025 года. Теперь все даты и сроки вообще отменены, проект, как говорят инсайдеры, буквально "поставлен на паузу". Причина – неразрешимые технические сложности.

Читайте на сайте Apple откажется от использования дисплеев Samsung и LG в Apple Watch

Планы Apple на революционный гаджет

Сначала компания рассчитывала выпустить легкие AR-очки после дебюта своей гарнитуры смешанной реальности, сочетающей в себе как AR, так и виртуальную реальность. Разработка этой гарнитуры идет по графику и ее старшая версия будет представлена в этом году.

Более дешевая версия гарнитуры с другими комплектующими и ценой примерно в 2 раза ниже появится на рынке к концу 2024 года или даже в 2025 году. А вот легкие AR-очки могут совсем не добраться до рынка.

Как заявляет аналитик Bloomberg Марк Гурман, компания осознала, что текущий уровень развития технологий не позволит ей создать действительно прорывной продукт, который мог бы стать заменой смартфонов.

Apple сосредоточится на том, чтобы догнать конкурентов и выпустить VR-гарнитуру с режимом работы в смешанной реальности. Устройство, которое выйдет на рынок в этом году, будет стоить около 3 тысяч долларов что сразу делает его очень нишевым продуктом.

Почему так дорого?

Высокая цена связана с использованием передовых дисплеев с высоким разрешением, более 10 камер, датчиков для определения того, куда смотрит пользователь, а также процессора M2 класса Mac и специального чипа для обработки визуальных эффектов AR и VR. Apple стремится снизить цену следующего устройства смешанной реальности, используя чипы, применяемые в iPhone, а не компоненты, используемые в более дорогих компьютерах Mac. В этом случае цена может приблизиться к 1500 долларов.

Заявки на товарные знаки, подаваемые Apple, подтверждают стратегию выпуска линейки продуктов. В документах есть имена Reality Pro и Reality One. Название Pro, вероятно, относится к первой, более дорогой модели, а One – к более дешевой модели, которая появится через 1-2 года. Также есть заявка на товарный знак Reality Processor, намекающая на название чипа.

Известно, что минигарнитура смешанной реальности от Apple будет использовать дисплеи для создания всеобъемлющей среды виртуальной реальности и сквозные камеры для имитации эффекта дополненной реальности. Это гораздо проще, чем технология, необходимая для создания устройства только для дополненной реальности, похожей на обычные очки.

Интересно Apple признали виновной в незаконном использовании технологий для Apple Watch

Идеальный продукт к которому стремится компания

В конечном итоге Apple рассматривает менее громоздкие очки дополненной реальности как продукт, который может заменить iPhone, переместив основные функции смартфона в поле зрения пользователя Такое устройство может позволить пользователям просматривать входящие сообщения, прокладывать маршруты на карте, совершать и принимать телефонные звонки или делать фотографии. Но появится ли когда-нибудь на рынке эта замена iPhone, теперь неясно.

Напомним, что ранее от попытки реализации подобного гаджета отказалась Google. Ее эксперименты с Google Glass показали, что прорыва при нынешних технологиях не будет, а без него продукт не имеет серьезных рыночных перспектив.