По данным издания Bloomberg, старшие модели Apple Watch начнут переходить на дисплеи типа microLED собственной разработки в конце следующего года, хотя сейчас полагаются на OLED-дисплеи сторонних поставщиков. В дальнейшем дисплеи собственной разработки пропишутся и в других устройствах Apple, включая iPhone.

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Впервые информация о намерениях Apple внедрить дисплеи собственной разработки в умные часы появилась еще в 2018 году. До сих пор поставщиками дисплеев для Apple Watch были южнокорейские гиганты Samsung Display и LG Display. Дисплеи типа microLED собственной разработки, как сообщается, будут впервые протестированы на Apple Watch Ultra.

Новая технология изготовления позволит повысить яркость и улучшить цветопередачу дисплея разумных часов, особенно под углом. Субъективно изображение на дисплее такого типа кажется нанесенным краской поверх стекла.

Чьи дисплеи использует Apple

В общем, Apple получает разные типы дисплеев от Japan Display, Sharp и BOE Technology, не говоря уже о LG и Samsung. Сначала Apple рассчитывала начать применять дисплеи типа microLED в устройствах с большой диагональю экрана уже в 2020 году, но натолкнулась на технические трудности и решила начать эксперименты с дисплеями компактных размеров вроде тех, которые используются в умных часах.

Не исключено, что поставки Apple Watch с дисплеями нового типа начнутся не раньше 2025 года. Массовым производством дисплеев microLED должен будет заняться посторонний подрядчик, хотя их разработкой Apple занимается самостоятельно.

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Новый гаджет Apple

Устройство смешанной реальности Apple, которое может выйти на рынок к осени текущего года, тоже будет использовать дисплеи нового типа, по технологии изготовления похожие на microLED. Еще несколько лет понадобится, чтобы перевести на них линейку iPhone, но уже на следующий год дисплеи типа OLED пропишутся в составе планшетов iPad Pro. Фундамент для профильных разработок был заложен еще в 2014 году, когда Apple поглотила разработчика дисплеев типа microLED – компанию LuxVue.