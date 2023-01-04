На сколько вырастут цены на ремонт

Apple на своем сайте сменила текущие сервисные платежи за замену аккумуляторов на устройствах, на которые уже не распространяется гарантия, с 1 марта 2023 года. Плата за замену аккумулятора увеличится на 20 долларов для всех смартфонов Apple, кроме моделей поколения iPhone 14.

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Аналогичные уведомления появились на страницах сайта компании, посвященных обслуживанию iPad и MacBook, хотя о повышении цен для Apple Watch нигде не упоминается.

К примеру, стоимость замены большинства аккумуляторов iPhone и iPad последних поколений вырастет в США до 89 до и 119 долларов соответственно, а замена батареи для MacBook Air и Pro обойдется в 159 и 249 долларов.

Цены вырастут не только в США

Рост распространится также как минимум на Великобританию. Там плата возрастет на 20 фунтов стерлингов для iPhone, на 30 для iPad и на 30-46 для MacBook.

Решение Apple увеличить плату за замену АКБ не совсем неожиданно. Apple начала увеличивать цену обслуживания еще в прошлом году, а начиная с iPhone 14 новый аккумулятор для смартфона будет стоить 99 вместо 69 долларов раньше.

За замену АКБ на "базовом" iPad с 10-дюймовым дисплеем цена увеличится с 99 до 119 долларов, для 11-дюймового iPad Pro она составит 149 долларов, а 12,9-дюймовый вариант обойдется в 179 долларов.

Кому не следует беспокоиться о росте цен

Следует отметить, что устройств, защищенных стандартной гарантией AppleCare или расширенной AppleCare+, повышение цен не коснется. Стандартная гарантия покрывает замену неисправных аккумуляторов – это, в частности, касается устройств, неспособных сохранить 80% выходной емкости до 500 циклов зарядки iPhone или 1000 циклов – для iPad и MacBook.

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Как проверить состояние батареи вашего iPhone

Проверить состояние аккумулятора iPhone или iPad можно следующим образом:

Зайдите в "Настройки",

выберите раздел "Батарея",

нажмите "Здоровье батареи".

Пользователи Mac могут проверить состояние АКБ, зайдя в раздел "Информация о системе" и выбрав подраздел "Питание".

Что будет в Украине

Как изменятся цены на ремонт устройств Apple в Украине, точно не известно. Однако следует ожидать, что они также возрастут уже в ближайшее время.