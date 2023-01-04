На скільки зростуть ціни на ремонт

Apple на своєму сайті змінила поточні сервісні платежі за заміну акумуляторів на пристроях, на які вже не поширюється гарантія, з 1 березня 2023 року. Плата за заміну акумулятора збільшиться на 20 доларів для всіх смартфонів Apple окрім моделей покоління iPhone 14.

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Аналогічні сповіщення з'явилися на сторінках сайту компанії, присвячених обслуговуванню iPad і MacBook, хоча про підвищення цін для Apple Watch ніде не згадується.

Наприклад, вартість заміни більшості акумуляторів iPhone і iPad останніх поколінь зросте в США до 89 до і 119 доларів відповідно, а заміна батареї для MacBook Air і Pro обійдеться в 159 і 249 доларів.

Ціни зростуть не лише в США

Зростання пошириться також щонайменше на Великобританію. Там плата збільшиться на 20 фунтів стерлінгів для iPhone, на 30 для iPad і на 30-46 для MacBook.

Рішення Apple збільшити плату за заміну АКБ не є зовсім несподіваним. Apple почала збільшувати ціну обслуговування ще минулого року, а починаючи з iPhone 14, новий акумулятор для смартфона коштуватиме 99 замість 69 доларів раніше.

За заміну АКБ на "базовому" iPad з 10-дюймовим дисплеєм ціна збільшиться з 99 до 119 доларів, для 11-дюймового iPad Pro вона становитиме 149 доларів, а 12,9-дюймовий варіант коштуватиме 179 доларів.

Кому не слід турбуватися про зростання цін

Варто зазначити, що пристроїв, захищених стандартною гарантією AppleCare або розширеною AppleCare+, підвищення цін не торкнеться. Стандартна гарантія покриває заміну несправних акумуляторів – це, зокрема, стосується пристроїв, які нездатні зберегти 80% вихідної ємності до 500 циклів зарядки iPhone або 1000 циклів – для iPad і MacBook.

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Як перевірити стан батареї вашого iPhone

Перевірити стан акумулятора iPhone або iPad можна так:

Зайдіть в "Налаштування",

оберіть розділ "Батарея",

натисніть на "Здоров'я батареї".

Користувачі Mac можуть перевірити стан АКБ, зайшовши в розділ "Інформація про систему" і вибравши підрозділ "Живлення".

Що буде в Україні

Як зміняться ціни на ремонт пристроїв Apple в Україні наразі точно не відомо. Однак варто очікувати, що вони також зростуть вже найближчим часом.