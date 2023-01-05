Анонс гаджета состоялся в социальной сети Weibo. Компания сообщила, что S1 Pro уже совсем скоро станет доступной для приобретения в Китае. Изюминкой смартфона, кроме дизайна, является поддержка сетей 5G.

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О технических характеристиках устройства почти ничего не известно. Единственное, что отмечает производитель, это то, что смартфон оснащен восьмиядерным процессором. Huben T7510, который, как сообщается, сравним по производительности с чипами Qualcomm Snapdragon 7-й серии.

Дизайн Letv S1 Pro

Внешний вид Letv S1 Pro очень похож на дизайн iPhone 14 Pro. Это касается и компоновки трех камер на задней панели, и формы выреза на фронтальной панели для селфи-камеры, хотя неизвестно, получит ли смартфон функциональность, подобную Dynamic Island.



Постер с анонсом смартфона Letv S1 Pro / Фото Letv

Стоит отметить, что китайская компания по-прежнему копировала дизайн устройств Apple. Предыдущая модель LeTV Y1 Pro+ имеет дизайн как в iPhone 13.

Как ожидается, в ближайшие дни компания поделится более подробной информацией о новом смартфоне, а затем будет раскрыта информация, касающаяся других его функций, касающихся работы камеры, дисплея и прочее.

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Цена

Сообщается, что Letv S1 Pro поступит в продажу в Китае по цене около 145 долларов.