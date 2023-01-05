Анонс ґаджета відбувся у соціальній мережі Weibo. Компанія повідомила, що S1 Pro вже зовсім скоро стане доступним для придбання у Китаї. Родзинкою смартфона, окрім дизайну є підтримка мереж 5G.

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Про технічні характеристики пристрою майже нічого не відомо. Єдине, що зазначає виробник, це те, що смартфон оснащений восьмиядерним процесором Huben T7510, який, як повідомляється, можна порівняти за продуктивністю з чіпами Qualcomm Snapdragon 7-ї серії.

Дизайн Letv S1 Pro

Зовнішній вигляд Letv S1 Pro дуже схожий на дизайн iPhone 14 Pro. Це стосується і компонування трьох камер на задній панелі, і форми вирізу на фронтальній панелі для селфі-камери, хоча не відомо, чи отримає смартфон функціональність, подібну до Dynamic Island.



Постер з анонсом смартфона Letv S1 Pro / Фото Letv

Варто зазначити, що і раніше китайська компанія копіювала дизайн пристроїв Apple. Попередня модель LeTV Y1 Pro+ має дизайн як у iPhone 13.

Як очікується, найближчими днями компанія поділиться більш детальною інформацією про новий смартфон, а потім буде розкрита інформація, що стосується інших його функцій, що стосуються роботи камери, дисплея та інше.

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Ціна

Повідомляється, що Letv S1 Pro надійде в продаж у Китаї за ціною близько 145 доларів.