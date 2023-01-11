За даними видання Bloomberg старші моделі Apple Watch почнуть переходити на дисплеї типу microLED власної розробки наприкінці наступного року, хоча зараз покладаються на OLED-дисплеї сторонніх постачальників. Надалі дисплеї власної розробки пропишуться і в інших пристроях Apple, включно з iPhone.

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Уперше інформація про наміри Apple впровадити дисплеї власної розробки в розумному годиннику з'явилася ще 2018 року. Досі постачальниками дисплеїв для Apple Watch були південнокорейські гіганти Samsung Display і LG Display. Дисплеї типу microLED власної розробки, як повідомляється, будуть вперше протестовані на Apple Watch Ultra.

Нова технологія виготовлення дасть змогу підвищити яскравість і поліпшити передачу кольору дисплея розумного годинника, особливо під кутом. Суб'єктивно зображення на дисплеї такого типу здається нанесеним фарбою поверх скла.

Чиї дисплеї використовує Apple

Загалом, Apple отримує різні типи дисплеїв від Japan Display, Sharp і BOE Technology, не кажучи вже про LG і Samsung. Спочатку Apple розраховувала почати застосовувати дисплеї типу microLED у пристроях з великою діагоналлю екрана вже 2020 року, але натрапила на технічні труднощі і вирішила почати експерименти з дисплеями компактних розмірів на кшталт тих, що застосовують у розумних годинниках.

Не виключено, що поставки Apple Watch з дисплеями нового типу почнуться не раніше 2025 року. Масовим виробництвом дисплеїв microLED повинен буде зайнятися сторонній підрядник, хоча їх розробкою Apple займається самостійно.

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Новий ґаджет Apple

Пристрій змішаної реальності Apple, який може вийти на ринок до осені поточного року, теж використовуватиме дисплеї нового типу, за технологією виготовлення схожі на microLED. Ще кілька років знадобиться, щоб перевести на них лінійку iPhone, але вже наступного року дисплеї типу OLED пропишуться в складі планшетів iPad Pro. Фундамент для профільних розробок було закладено ще в 2014 році, коли Apple поглинула розробника дисплеїв типу microLED – компанію LuxVue.