5 акумуляторних гаджетів, які справді варті уваги у 2026 році

Акумуляторні гаджети давно перестали бути просто зручнішою альтернативою дротовим пристроям. Серед сотень моделей є ті, що дійсно вирізняються автономністю, якістю та практичністю в повсякденному використанні.

Ринок портативної електроніки продовжує активно розвиватися, пропонуючи дедалі більше пристроїв із вбудованими акумуляторами. Такі гаджети позбавляють необхідності постійно шукати розетку або купувати батарейки, а сучасні моделі нерідко працюють від одного заряду багато годин або навіть тижнів. Про це пише BGR.

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Logitech MX Keys S – одна з найкращих бездротових клавіатур

Logitech MX Keys S стане гарним вибором для тих, хто багато працює за комп'ютером. Клавіатура підключається через Bluetooth або USB-приймач і може одночасно працювати з трьома пристроями, між якими легко перемикатися.

Однією з головних переваг моделі є автономність. Виробник заявляє до 10 днів роботи з увімкненим підсвічуванням клавіш або до п'яти місяців без нього.

Оглядачі TechGearLab також відзначають тихий хід клавіш, комфортний набір тексту та можливість створювати власні комбінації швидких дій через застосунок Logi Options+.

JBL Charge 6 – портативна колонка для будь-яких умов

JBL Charge 6 залишається однією з найпопулярніших Bluetooth-колонок у своєму класі. Пристрій забезпечує гучне звучання із збереженням високої якості навіть на максимальній гучності.

Колонка має захист за стандартом IP68, тому не боїться пилу та води. Одного заряду вистачає до 24 годин роботи, а з режимом Playtime Boost автономність збільшується до 28 годин.

Також користувачі можуть об'єднати дві однакові колонки через технологію Auracast для отримання стереозвуку.

Plaud Note Pro – диктофон із функціями штучного інтелекту

Plaud Note Pro поєднує компактні розміри з можливостями сучасних систем штучного інтелекту. Пристрій оснащений чотирма мікрофонами, які якісно записують розмови, лекції чи зустрічі.

Після запису фірмовий застосунок автоматично створює текстову розшифровку, короткий підсумок і навіть інтелектуальні карти з основними тезами.

Автономність також вражає – до 50 годин безперервного запису. Для транскрибування використовується сервіс Plaud AI. У комплекті вже входить базовий тариф із можливістю розшифровувати до 300 хвилин записів щомісяця.

Dyson V11 – бездротовий пилосос, який досі залишається актуальним

Попри появу новіших моделей, Dyson V11 і досі вважається одним із найефективніших бездротових пилососів.

Пристрій комплектується кількома насадками для різних типів поверхонь, включно з килимами, твердою підлогою та очищенням шерсті домашніх тварин.

Залежно від обраного режиму автономність становить до 65 хвилин. Після прибирання пилосос достатньо встановити на настінну зарядну станцію, яка одночасно виконує роль тримача для аксесуарів.

JisuLife Life7 – компактний вентилятор для спекотної погоди

Портативний вентилятор JisuLife Life7 стане у пригоді під час літньої спеки або подорожей.

Модель отримала безщітковий двигун, 12 лопатей і п'ять рівнів швидкості обдуву. Завдяки можливості нахиляти головку до 150 градусів та ремінцю на шию вентилятор можна використовувати навіть без рук.

За результатами незалежних тестів, автономність досягає понад 19 годин на мінімальній швидкості або близько 3 годин 40 хвилин на максимальній потужності, що майже відповідає заявленим характеристикам виробника.

Кожен із цих гаджетів отримав високі оцінки користувачів Amazon і позитивні відгуки профільних оглядачів. Вони належать до різних категорій, але їх об'єднує одна риса – тривала автономна робота, проста експлуатація та практичність у повсякденному використанні.