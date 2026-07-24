Лотерея вартістю понад тисячу доларів

Користувач соцмережі X під псевдонімом @masamine_s поділився фотографією своєї несподіваної знахідки. Він розраховував отримати один Intel Core i5-14400, але в пакунку знайшов п'ять ідентичних пристроїв. Враховуючи, що кожен такий процесор коштує приблизно 36 тисяч єн (близько 220 доларів), загальна вартість отриманого обладнання перевищила 1 100 доларів, пише Gizmochina.

Експерти припускають, що причиною такої щедрості стала класична помилка на складі. Компанія Intel часто постачає ці процесори у великих коробках, які містять по п'ять окремих пакунків.

Ймовірно, працівник складу помилково відсканував штрих-код усього блоку замість окремого товару. У результаті система ідентифікувала весь набір як одиничне замовлення. Такі випадки демонструють, що навіть у надсучасних автоматизованих системах доставки трапляються курйози.

Чесність проти легкої наживи

Реакція соціальних мереж виявилася передбачуваною: сотні користувачів радили покупцеві залишити процесори собі, перепродати їх або сприйняти це як безплатний бонус від корпорації-гіганта. Попри ці поради, японець зв'язався з підтримкою Amazon і організував повернення чотирьох зайвих пристроїв. Собі він залишив лише один процесор, за який заплатив.

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Цікаво, що компанія Amazon, судячи з усього, ніяк не винагородила клієнта за таку чесність. Відомо багато випадків, коли в подібних ситуаціях компанії робили якийсь подарунок клієнтові, наприклад, надсилаючи якийсь інший, кращий, товар чи залишаючи частину того, що помилково відправили. Однак Amazon не славиться подібною лояльністю.