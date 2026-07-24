Лотерея стоимостью более тысячи долларов

Пользователь социальной сети X под псевдонимом @masamine_s поделился фотографией своей неожиданной находки. Он рассчитывал получить один процессор Intel Core i5-14400, но в посылке обнаружил пять идентичных устройств. Учитывая, что каждый такой процессор стоит примерно 36 тысяч иен (около 220 долларов), общая стоимость полученного оборудования превысила 1 100 долларов, пишет Gizmochina.

Эксперты предполагают, что причиной такой щедрости стала классическая ошибка на складе. Компания Intel часто поставляет эти процессоры в больших коробках, содержащих по пять отдельных упаковок.

Вероятно, работник склада по ошибке отсканировал штрих-код всего блока вместо отдельного товара. В результате система идентифицировала весь набор как единый заказ. Такие случаи показывают, что даже в сверхсовременных автоматизированных системах доставки случаются курьезы.

Честность однако против легкой наживы

Реакция социальных сетей оказалась предсказуемой: сотни пользователей советовали покупателю оставить процессоры себе, перепродать их или воспринять это как бесплатный бонус от корпорации-гиганта. Несмотря на эти советы, японец связался со службой поддержки Amazon и организовал возврат четырех лишних устройств. Себе он оставил лишь один процессор, за который заплатил.

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Интересно, что компания Amazon, судя по всему, никак не вознаградила клиента за такую честность. Известно много случаев, когда в подобных ситуациях компании делали клиенту какой-то подарок, например, присылая другой, более качественный товар или оставляя часть того, что было отправлено по ошибке. Однако Amazon не славится подобной лояльностью.