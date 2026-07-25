Рынок портативной электроники продолжает активно развиваться, предлагая все большее количество устройств со встроенными аккумуляторами. Такие гаджеты избавляют от необходимости постоянно искать розетку или покупать батарейки, а современные модели нередко работают от одного заряда много часов или даже недель. Об этом пишет BGR .

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Logitech MX Keys S – одна из лучших беспроводных клавиатур

Logitech MX Keys S станет отличным выбором для тех, кто много работает за компьютером. Клавиатура подключается через Bluetooth или USB-приемник и может одновременно работать с тремя устройствами, между которыми легко переключаться.

Одним из главных преимуществ модели является автономность. Производитель заявляет до 10 дней работы с включенной подсветкой клавиш или до пяти месяцев без нее.

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Обозреватели TechGearLab отмечают тихий ход клавиш, комфортный набор текста и возможность создавать собственные комбинации быстрых действий через приложение Logi Options+.

JBL Charge 6 – портативная колонка для любых условий

JBL Charge 6 остается одной из самых популярных Bluetooth-колонок в своем классе. Устройство обеспечивает громкое звучание с сохранением высокого качества даже при максимальной громкости.

Колонка имеет защиту по стандарту IP68, потому не боится пыли и воды. Одного заряда хватает до 24 часов работы, а с режимом Playtime Boost автономность увеличивается до 28 часов.

Также пользователи могут объединить две одинаковые колонки через технологию Auracast для получения стереозвука.

Plaud Note Pro – диктофон с функциями искусственного интеллекта

Plaud Note Pro совмещает компактные размеры с возможностями современных систем искусственного интеллекта. Устройство оснащено четырьмя микрофонами, качественно записывающими разговоры, лекции или встречи.

После записи фирменное приложение автоматически создает текстовую расшифровку, краткий итог и даже интеллектуальные карты с основными тезисами.

Автономность также впечатляет – до 50 часов непрерывной записи. Для транскрибирования используется сервис Plaud AI. В комплект уже входит базовый тариф с возможностью расшифровывать до 300 минут записей ежемесячно.

Dyson V11 – беспроводной пылесос, до сих пор остающийся актуальным

Несмотря на появление более новых моделей, Dyson V11 до сих пор считается одним из самых эффективных беспроводных пылесосов.

Устройство комплектуется несколькими насадками для различных типов поверхностей, включая ковры, жесткий пол и очистку шерсти домашних животных.

В зависимости от выбранного режима автономность составляет 65 минут. После уборки пылесос достаточно установить на настенную зарядную станцию, одновременно выполняющую роль держателя для аксессуаров.

JisuLife Life7 – компактный вентилятор для жаркой погоды

Портативный вентилятор JisuLife Life7 пригодится во время летней жары или путешествий.

Модель получила бесщеточный двигатель, 12 лопастей и пять уровней скорости обдува. Благодаря возможности наклонять головку до 150 градусов и ремешку на шею, вентилятор можно использовать даже без рук.

По результатам независимых тестов автономность достигает более 19 часов на минимальной скорости или около 3 часов 40 минут на максимальной мощности, что почти соответствует заявленным характеристикам производителя.

Каждый из этих гаджетов получил высокие оценки пользователей Amazon и положительные отзывы профильных обозревателей. Они относятся к разным категориям, но их объединяет одна черта – длительная автономная работа, простая эксплуатация и практичность в повседневном использовании.