Як обрати найкращий браузер для вашого Mac – розглядаємо усі варіанти

Веб-браузер може бути програмою на Mac, яку ви використовуєте найчастіше, тому має сенс вибрати найкращий варіант для ваших потреб. Для цього слід порівняти, що нам пропонують різні браузери, які працюють на Mac.

Протестувавши найпопулярніші браузери для Mac, 24 Канал пропонує вам ознайомитися з усіма перевагами та недоліками браузерів, щоб зробити зважений вибір.

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Safari – рідний та енергоефективний

Safari постачається з кожним Mac, тож за замовчуванням він є лідером. Існує багато вагомих причин використовувати Safari, зокрема, його функції конфіденційності, які допомагають запобігти відстеженню сайтами вашої поведінки. Крім того, Safari спеціально розроблений для Mac, а отже він енергоефективний та володіє усіма перевагами оригінальних продуктів Apple.

Вам точно припаде до смаку тісна інтеграція з графічним інтерфейсом macOS і високоефективне використання енергії, оскільки програма використовує всі можливості API від Apple.

Недарма серед інших браузерів, які тестувалися на Mac, саме Safari займає перше місце за продуктивністю. Якщо ви активно користуєтеся веб-застосунками, його зручність та універсальність може мати вирішальне значення для вашої повсякденної роботи.

Chrome – розширені можливості

Chrome від Google, безумовно, є найпопулярнішим браузером на ринку. У березні 2024 року його частка на світовому ринку становила 65%.

Така популярність також сприяє розвитку багатої екосистеми розширень. Ви можете встановити будь-яке з них, щоб додати функції до браузера за замовчуванням – від покращення читання до пришвидшення навігації.

Браузер пропонує бібліотеку розширень (іноді їх називають "доповненнями"), але їхні розміри суттєво відрізняються. У той час як Edge пропонує близько 11 191 розширень (згідно з каталогом Microsoft), а Firefox – 38 000 (згідно з каталогом Firefox), Chrome може похизуватися величезною бібліотекою з 130 445 розширень.

Розмір – це ще не все, але ви з більшою ймовірністю знайдете нішеві функції, розширюючи Chrome, ніж будь-який інший браузер. Chrome також популярний серед веб-розробників завдяки потужним інструментам для розробників, які дозволяють проектувати і налагоджувати прямо в браузері.

Edge – універсальний браузер для будь-яких завдань

Браузер Microsoft може здатися не найкращим вибором для користувачів Mac, але Edge має безліч чудових функцій для всіх, хто користується Інтернетом – від офісних працівників до геймерів.

Браузер працює з файлами Office і PDF нативно. Якщо ви регулярно працюєте як з Windows, так і з macOS, або вам потрібно співпрацювати з іншими користувачами, Edge зробить вашу роботу зручнішою. Він також досить швидкий і досить легкий, хоча і не є лідером у жодному з цих показників.

Edge спрямовує вас до пошукової системи Microsoft, Bing (хоча її можна замінити на будь-яку іншу), і вас можуть турбувати деякі з його функцій телеметрії, хоча багато з них ви можете вимкнути. Загалом, Edge – це непоганий вибір, але, ймовірно, його варто використовувати лише в тому випадку, якщо вам потрібно залишатися в екосистемі Microsoft.

Firefox – безпечне середовище для роботи

Колись відважний суперник з відкритим вихідним кодом, Firefox впав дуже низько. Браузер доблесно боровся з Internet Explorer від Microsoft, коли був запущений у 2004 році; він допоміг створити більш сумісний і відкритий Інтернет.

Сьогодні цей браузер набагато менш популярний, але все ще пропонує унікальний досвід з широкими можливостями для налаштування. Одразу з коробки його домашня сторінка – це сторінка пошуку Google, з вашими улюбленими сайтами, останніми сторінками та стрічками новин.

На практиці це не є великою проблемою – ви можете судити про це лише з власного досвіду використання – але альтернативні браузери починають з більш багатообіцяючої базової лінії.

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Opera – багато функцій, які вам навряд чи потрібні

Можна з упевненістю сказати, що ви навряд чи перейдете на Opera, якщо ви не є її фанатом. Шкода, адже він може багато чого запропонувати: вбудоване блокування реклами, потужне управління вкладками і навіть інтеграцію зі штучним інтелектом.

Opera завжди була нішевим браузером, і її інтерфейс виглядає явно недоречно на macOS. Інтерфейс за замовчуванням заходить так далеко, що відображає знайомі іконки вікон світлофора, але вертикально!