Створення скріншотів на Mac за допомогою комбінацій клавіш

Найшвидший спосіб зробити знімок екрана на комп'ютері Mac – це скористатися комбінаціями клавіш, розповідає 24 Канал. Існує три основні комбінації клавіш, кожна з яких допомагає зробити знімок екрана по-різному.

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Перш ніж продовжити, переконайтеся, що у вас увімкнено функцію комбінацій клавіш.

Перейдіть до "Системні налаштування"; Оберіть "Клавіатура"; Далі "Комбінації клавіш"; Знайдіть "Знімки екрана"; Установіть прапорець у списку і натисніть кнопку "Готово".

Створення скриншота всього екрана на Mac

Щоб зробити скриншот усього екрана вашого Mac, натисніть на клавіатурі комбінацію клавіш Cmd + Shift + 3.

Після цього в правому нижньому куті екрана з'явиться зображення.

Ви можете натиснути на зображення, щоб відредагувати, підписати або видалити скриншот.

Ви можете додати текст, ескізи, фігури і навіть свій підпис.

Ви можете нічого не робити і дозволити знімку автоматично зберегтися на робочому столі. macOS за замовчуванням зберігає зображення у форматі PNG. (Якщо потрібно, ви можете налаштувати Mac на збереження скріншотів у форматі JPG).

Як зробити знімок потрібної частини екрана

Щоб зробити скриншот певної ділянки екрана вашого Mac, натисніть комбінацію клавіш Cmd + Shift + 4. Зверніть увагу, що ваш курсор перетвориться на значок перехрестя. Просто клацніть у потрібному місці і перетягніть його на частину екрана, яку ви хочете захопити.

Під час виділення утримуйте клавішу Shift , якщо ви хочете обмежити коригування віссю X або Y.

, якщо ви хочете обмежити коригування віссю X або Y. Щоб пропорційно змінити розмір виділеного фрагмента відносно центру, утримуйте клавішу Option .

. Якщо ви хочете перемістити виділення, утримуйте клавішу Пробіл.

Передумали робити знімок екрана? Не біда. Натисніть клавішу Esc, щоб скасувати дію. А коли ви будете задоволені виділенням, відпустіть трекпад або мишу.

Корисна порада! Якщо ви хочете скопіювати захоплене зображення в буфер обміну замість того, щоб зберегти його, натисніть комбінацію клавіш Control + Cmd + Shift + 4.

Як зробити знімок вікна програми

Хочете зробити знімок екрана активного вікна програми?

Спочатку натисніть комбінацію клавіш Cmd + Shift + 4. Потім натисніть Пробіл, і ви побачите, як перехрестя перетвориться на камеру. Активне вікно буде виділено, і якщо ви натиснете на камеру, ви отримаєте скриншот активного вікна. Перед натисканням ви також можете перемістити фокус камери на інше вікно.

Вбудований застосунок "Знімки екрана"

Якщо ви віддаєте перевагу більш простому підходу, ви можете скористатися попередньо встановленим інструментом для створення скріншотів на Mac, який називається "Знімок екрана".

Щоб отримати доступ до програми, перейдіть до Finder > Програми > Утиліти > "Знімок екрана".

Простіший спосіб! Ви можете скористатися комбінацією клавіш Cmd + Shift + 5, щоб викликати програму.

У програмі "Знімок екрана" є три інструменти, які виконують ті самі дії, що й клавіатурні скорочення, про які ми говорили вище:

Зробити знімок всього екрана,

Зробити знімок виділеного вікна,

Зробити знімок виділеної частини.

Щоб зробити знімок екрана з таймером, натисніть кнопку Параметри і виберіть 5 або 10 секунд. Потім натисніть кнопку "Зробити знімок", щоб запустити таймер зворотного відліку.

Стандартна утиліта "Знімок екрана" також слугує простою програмою для запису екрана на вашому Mac.

Як зробити скриншот на Mac за допомогою Preview

Програма "Попередній перегляд" (Preview) на вашому Mac також дозволяє робити скриншоти файлів, які можна відкрити, наприклад, зображень і PDF-файлів.

Перевага використання Preview для створення скриншотів полягає в тому, що з кожним новим знімком ви можете змінювати формат файлу і зберігати його на своєму комп'ютері. Звичайно, ви також можете миттєво редагувати знімки екрана в попередньому перегляді, перш ніж зберігати їх.

Щоб зробити знімок екрана в Preview, виберіть "Файл" > "Зробити знімок екрана".

Знову ж таки, ви можете зробити скриншот всього екрана, його частини або відкритого вікна. На жаль, у Preview не можна створювати скриншоти з прив'язкою до часу.

Сторонні інструменти для створення скриншотів на Mac

Хочете більше можливостей, яких немає у вбудованих інструментах для створення скріншотів на вашому комп'ютері Mac? Ви можете спробувати одну з цих безкоштовних програм сторонніх розробників, щоб зробити знімок екрана на вашому Mac.

Snip My

Snip My має кілька варіантів створення скриншотів за часом. Ви можете вибрати затримку створення знімка екрана від 1 до 15 секунд. Програма також дозволяє створювати скриншоти кількох екранів.

У платній підписці ви також можете зробити круговий знімок екрана.

iScreen Shoter

Окрім звичайних функцій створення скриншотів, iScreen Shoter постачається з інструментом оптичного розпізнавання символів (OCR). Якщо вам потрібно витягти текст з певного зображення, ви можете зробити знімок екрана, а потім відсканувати текст за допомогою цієї програми, щоб скопіювати його в буфер обміну і вставити в інше місце.

Awesome Screenshot

Awesome Screenshot – одне з найкращих розширень Chrome для створення скриншотів, яке також має повноцінний застосунок для користувачів Mac.

Унікальною особливістю десктопної програми є те, що вона постачається з палітрою кольорів, тож якщо ви робите скриншот і вам потрібно використати той самий колір з іншого зображення, просто скористайтеся палітрою, щоб визначити колірний код.

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Для створення скриншотів на Mac можна використовувати різні комбінації клавіш і програми – від вбудованих інструментів до сторонніх рішень. Найкращий варіант залежить від того, що саме вам потрібно зробити.

Корисний лайфхак! У рідкісних випадках знімок екрана може не захопити всі елементи користувацького інтерфейсу macOS. У таких ситуаціях обхідним шляхом буде запис екрана вашого Mac, а потім створення знімка екрана з відео.