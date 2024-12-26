Користувачі проголосували за найкращий Android-смартфон 2024 року

Щороку аналітики вибирають найкращі пристрої, аналізуючи характеристики, ціни та виявлені проблеми. Але найбільш чесною оцінкою, яку можна собі уявити, є відгуки звичайних користувачів, котрі проводять з тим чи іншим смартфоном не тиждень задля швидкого огляду, а місяці, проходячи з ним через різні ситуації та сценарії використання.

Саме тому деякі профільні видання задля визначення найкращого смартфона проводять опитування саме серед власників телефонів, адже вони є цільовою аудиторією, яка може сказати, наскільки добре компанії вдалося задовольнити їхні потреби. Чергове таке опитування наприкінці року провело видання 9to5Google, яке пише про екосистему Android. 24 Канал ознайомився з результатами.

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Найкращі смартфони 2024 року

В опитуванні взяли участь 5 333 людини. Більшість із них віддали свої голоси за чотири смартфони від компанії Google.

На першому місці розташувався Google Pixel 9 Pro, зібравши 1261 голос або 23,65 відсотка. Вся цьогорічна лінійка, як видається, сподобалася користувачам значно більше, ніж попередні, оскільки вона отримала новий дизайн корпусу та блоку камер, багато функцій штучного інтелекту, ще крутіші камери та інше.

На другому місці користувачі поставили смартфон Google Pixel 9 Pro XL, збільшену версію того ж самого пристрою. Він має більший екран та трохи відрізняється характеристиками батареї. В усьому іншому це ті ж обсяги пам'яті, процесор, функції, камери та інше. Цей смартфон отримав 1177 голосів або 22,07%.

Значно менше зібрав базовий Google Pixel 9 – 363 голоси (5 місце). Нарешті, ще один фігурант списку – Google Pixel 9 Pro Fold зі 161 голосом. Це складаний смартфон компанії з гнучким екраном у формфакторі книги. Він ділить 7 місце разом із Samsung Galaxy S24 та 24 Plus.

Загалом смартфони Google Pixel 9 забрали понад 50 відсотків усіх голосів. Ось як виглядає подальший рейтинг:

Sony Xperia 1 VI – 672 голоси (12,60%)

Samsung Galaxy S24 Ultra – 617 голосів (11,57%)

OnePlus 12 – 245 голосів (4,59%)

Samsung Galaxy S24/24 Plus – 161 голос (3,02%)

Google Pixel 8a – 126 голосів (2,36%)

Інше – 104 голоси (1,95%)

Honor Magic V3 – 59 голосів (1,11%)

Xiaomi 14 Ultra – 56 голосів (1,05%)

Oppo Find X8 Pro – 47 голосів (0,88%)

Samsung Galaxy Fold 6 – 47 голосів (0,88%)

OnePlus 12R – 43 голоси (0,81%)

Honor Magic 6 Pro – 46 голосів (0,86%)

Nothing 2a – 31 голос (0,58%)

Samsung Galaxy A55 – 24 голоси (0,45%)

Motorola Razr Plus (2024) – 23 голоси (0,43%)

Nothing 2a Plus – 23 голоси (0,43%)

Samsung Galaxy S24 FE – 22 голоси (0,41%)

Samsung Galaxy Flip 6 – 15 голосів (0.28%)

Motorola Razr (2024) – 7 голосів (0,13%)

Xiaomi Mix Flip – 2 голоси (0,04%)

Xiaomi Mix Fold 4 – 1 голос (0,02%)

Великим сюрпризом стало те, що шанувальники Sony Xperia згуртувалися, щоб підтримати Xperia 1 VI. В результаті пристрій отримав третє місце з понад 12 відсотками голосів, обігнавши навіть флагман Samsung. Єдиною претензією, яку можна висунути до серії Xperia, є відсутність реального маркетингу.