Хоча більшість функцій орієнтовані на користувачів Android 15, окремі оновлення також будуть доступні на старіших версіях Android, повідомляє 24 Канал.

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Що нового?

Одне з найважливіших оновлень – покращений застосунок Lookout, який надає аудіоописи об'єктів і фотографій, щоб допомогти користувачам з вадами зору.

Google інтегрував нейронну мережу Gemini 1.5 в Lookout, що дозволяє створювати детальніші та точніші описи зображень. Google намагається інтегрувати штучний інтелект у якомога більшу кількість інструментів доступності, тож надалі все більше функцій будуть працювати разом з ШІ.

Крім того, інструмент для створення субтитрів до відео в Android тепер пропонує розширені можливості. Окрім транскрипції мови, субтитри включатимуть звукові ефекти та емоційні підказки, такі як оплески чи зітхання, що зробить перегляд більш насиченим. Ця функція буде доступна в усій екосистемі Android, де активована функція субтитрів.

Асистент Gemini стає розумнішим

ШІ-помічник Gemini від Google отримав значне оновлення, включаючи розширення Spotify для безперебійного відтворення музики. Раніше не маючи такої функціональності, Gemini тепер наблизився за можливостями до традиційного Google Assistant.

В оновленні також з'явилося розширення "Утиліти", що дозволяє Gemini виконувати такі завдання, як здійснення дзвінків, надсилання електронних листів та налаштування параметрів пристрою від імені користувача.

Додаткові оновлення на пристроях Android та Pixel

Оновлення включає декілька покращень якості життя:

Emoji Kitchen в Gboard: Користувачі можуть створювати стікери, комбінуючи емодзі.

Покращення швидкого обміну: Тепер підтримується обмін фотографіями за допомогою QR-кодів.

Інструменти сканування Google Диску: Удосконалено функції сканування квитанцій і документів.

Для пристроїв Pixel також доступні додаткові оновлення:

Розширена перевірка дзвінків: Користувачі можуть взаємодіяти з абонентом за допомогою голосового помічника та приєднуватися до розмови, щоб відповісти, не приймаючи виклик безпосередньо.

Покращений додаток "Скриншоти": Функцію "Обвести для пошуку" було вдосконалено, і тепер користувачі можуть зберігати результати пошуку в додатку.

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Оновлення доступні для пристроїв на базі Android 15, при цьому деякі функції також будуть доступні і для більш ранніх версій операційної системи. Користувачі Pixel отримають ексклюзивні функції в рамках грудневого оновлення, що ще більше збагатить їхній досвід.