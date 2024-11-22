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Відновлення облікових даних на Android не є надто складним, але перенесення даних застосунків завжди було ахілесовою п'ятою системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Раніше деякі застосунки пропонували подібну функціональність, але нова функція Google запроваджує універсальну технологію "ключа відновлення", яка гарантує, що користувачі залишатимуться в системі при першому відкритті програм на новому пристрої.

Це вдосконалення наближає користувацький досвід Android до досвіду користувачів iPhone від Apple, де дані та інформація про облікові записи, включно з авторизацією в застосунках, безперешкодно переносяться під час оновлення пристрою.

Як працює функція відновлення облікових даних

Функція відновлення облікових даних використовує публічний ключ відновлення, використовуючи інфраструктуру Passkey для автоматичного перенесення даних авторизації. Під час запуску програми на новому пристрої система перевіряє наявність ключа відновлення та активує його, щоб зберегти авторизацію користувача без запиту облікових даних для входу.

Ключові особливості системи Restore Credentials:

Хмарне сховище : Для зручності ключі відновлення можна зберігати в хмарі, хоча розробники можуть відмовитися від цієї функції.

: Для зручності ключі відновлення можна зберігати в хмарі, хоча розробники можуть відмовитися від цієї функції. Надійність прямої передачі : Передача від пристрою до пристрою вважається більш безпечною і надійною, ніж відновлення через хмару.

: Передача від пристрою до пристрою вважається більш безпечною і надійною, ніж відновлення через хмару. Обмеження: Ключі відновлення не зберігаються, якщо програму видалено, а потім переінстальовано.

Це нововведення спростить процес для користувачів, пропонуючи гнучкість і контроль для розробників програм, забезпечуючи більш плавний перехід між пристроями Android.

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Завдяки Restore Credentials користувачі Android зможуть розраховувати на простіший та ефективніший спосіб перенесення даних з одного пристрою на інший, що наближає функціональність Android до безперебійної роботи, якою вже давно користуються користувачі iPhone.