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Восстановление учетных данных на Android не является слишком сложным, но перенос данных приложений всегда было ахиллесовой пятой системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Ранее некоторые приложения предлагали подобную функциональность, но новая функция Google вводит универсальную технологию "ключа восстановления", которая гарантирует, что пользователи будут оставаться в системе при первом открытии программ на новом устройстве.

Это совершенствование приближает пользовательский опыт Android к опыту пользователей iPhone от Apple, где данные и информация об учетных записях, включая авторизацию в приложениях, беспрепятственно переносятся при обновлении устройства.

Как работает функция восстановления учетных данных

Функция восстановления учетных данных использует публичный ключ восстановления, используя инфраструктуру Passkey для автоматического переноса данных авторизации. При запуске приложения на новом устройстве система проверяет наличие ключа восстановления и активирует его, чтобы сохранить авторизацию пользователя без запроса учетных данных для входа.

Ключевые особенности системы Restore Credentials:

Облачное хранилище : Для удобства ключи восстановления можно хранить в облаке, хотя разработчики могут отказаться от этой функции.

: Для удобства ключи восстановления можно хранить в облаке, хотя разработчики могут отказаться от этой функции. Надежность прямой передачи : надежность прямой передачи : Передача от устройства к устройству считается более безопасной и надежной, чем восстановление через облако.

: Передача от устройства к устройству считается более безопасной и надежной, чем восстановление через облако. Ограничения: Ключи восстановления не сохраняются, если приложение удалено, а затем переустановлено.

Это нововведение упростит процесс для пользователей, предлагая гибкость и контроль для разработчиков приложений, обеспечивая более плавный переход между устройствами Android.

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Благодаря Restore Credentials пользователи Android смогут рассчитывать на более простой и эффективный способ переноса данных с одного устройства на другое, что приближает функциональность Android к бесперебойной работе, которой уже давно пользуются пользователи iPhone.