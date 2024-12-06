Хотя большинство функций ориентированы на пользователей Android 15, отдельные обновления также будут доступны на более старых версиях Android, сообщает 24 Канал.

А тем временем Google решит наиболее раздражающую проблему Android во время переноса данных между устройствами

Что нового?

Одно из самых важных обновлений – улучшенное приложение Lookout, которое предоставляет аудиоописания объектов и фотографий, чтобы помочь пользователям с недостатками зрения.

Google интегрировал нейронную сеть Gemini 1.5 в Lookout, что позволяет создавать более детальные и точные описания изображений. Google пытается интегрировать искусственный интеллект в как можно большее количество инструментов доступности, поэтому в дальнейшем все больше функций будут работать вместе с ИИ.

Кроме того, инструмент для создания субтитров к видео в Android теперь предлагает расширенные возможности. Кроме транскрипции языка, субтитры будут включать звуковые эффекты и эмоциональные подсказки, такие как аплодисменты или вздохи, что сделает просмотр более насыщенным. Эта функция будет доступна во всей экосистеме Android, где активирована функция субтитров.

Ассистент Gemini становится умнее

ИИ-помощник Gemini от Google получил значительное обновление, включая расширение Spotify для бесперебойного воспроизведения музыки. Ранее не имея такой функциональности, Gemini теперь приблизился по возможностям к традиционному Google Assistant.

В обновлении также появилось расширение "Утилиты", что позволяет Gemini выполнять такие задачи, как осуществление звонков, отправки электронных писем и настройки параметров устройства от имени пользователя.

Дополнительные обновления на устройствах Android и Pixel

Обновление включает несколько улучшений качества жизни:

Emoji Kitchen в Gboard: Пользователи могут создавать стикеры, комбинируя эмодзи.

Улучшение быстрого обмена: Теперь поддерживается обмен фотографиями с помощью QR-кодов.

Инструменты сканирования Google Диска: Усовершенствованы функции сканирования квитанций и документов.

Для устройств Pixel также доступны дополнительные обновления:

Расширенная проверка звонков: Пользователи могут взаимодействовать с абонентом с помощью голосового помощника и присоединяться к разговору, чтобы ответить, не принимая вызов напрямую.

Улучшенное приложение "Скриншоты": Функция "Обвести для поиска" была усовершенствована, и теперь пользователи могут сохранять результаты поиска в приложении.

Не пропустите Смартфон оповестит вас о стуке в дверь, плач ребенка или сигнализацию – вот как это настроить

Обновления доступны для устройств на базе Android 15, при этом некоторые функции также будут доступны и для более ранних версий операционной системы. Пользователи Pixel получат эксклюзивные функции в рамках декабрьского обновления, что еще больше обогатит их опыт.