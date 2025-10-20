Укр Рус
Техно Інтернет Одна помилка, що зупиняє світ: 8 найбільших збоїв, які пережив інтернет
20 жовтня, 15:30
5

Одна помилка, що зупиняє світ: 8 найбільших збоїв, які пережив інтернет

Артур Зайонц
Основні тези
  • Масштабний збій на Amazon вплинув на численні сервіси, включаючи Snapchat, Steam, HBO Max та інші, а також на мобільних операторів.
  • Історія знає безліч глобальних збоїв, спричинених кібератаками, людськими помилками чи технічними збоями, серед яких Dyn (2016), Amazon Web Services (2017) та Meta (2021).

Прямо зараз відбувається масштабний збій у роботі Amazon. Не працюють численні сервіси, зокрема Snapchat, Steam, HBO Max, Reddit, Disney+, Coinbase і навіть мобільні оператори. На цьому тлі згадуємо 8 наймасштабніших ІТ-збоїв в історії.

Збої спостерігаються у Snapchat, Perplexity, HBO Max, Steam, Epic Games Store, Hulu, Disney+, Signal, IMDb, Reddit, McDonald’s App, Canva, United Airlines, PlayStation Network, а також у мобільних операторів T-Mobile, AT&T та Verizon. Не працюють ігри Rainbow Six Siege, Clash Royale, Fortnite та Roblox, а також сервіси CharacterAI, Coinbase і навіть сайт New York Times. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційне оголошення Amazon.

Які були найгучніші ІТ-збої у світі?

Такі інциденти не нові для ІТ-галузі — історія знає десятки глобальних збоїв, спричинених кібератаками, людськими помилками чи технічними збоями. Ось вісім найвідоміших.

  • Dyn (2016)

  • 21 жовтня 2016 року кібератака на DNS-провайдера Dyn спричинила одну з найбільших DDoS-атак в історії. Через ботнет Mirai користувачі в США та Європі втратили доступ до CNN, Netflix, Twitter і Reddit.

  • Amazon Web Services (2017)

  • Через одну помилку в коді інженера під час діагностики Amazon S3 впала ціла низка сервісів. Збій тривав чотири години та коштував клієнтам мільйони доларів.

  • Verizon/BGP (2019)

  • Помилка в протоколі маршрутизації BGP призвела до того, що трафік Verizon пішов через невеликий провайдер у Пенсильванії, спричинивши "інтернет-затор", який зачепив Amazon, Google і Facebook.

  • Google (2020)
    14 грудня 2020 року користувачі не могли увійти до Gmail, YouTube і Google Drive через помилку в системі квот. Збій тривав менше години, але зачепив мільйони користувачів.

  • Fastly (2021)
    У червні 2021 року контент-мережа Fastly впала через помилку в оновленні, що спричинило недоступність BBC, Amazon, CNN та урядових сайтів США і Британії. 85% мережі компанії видавало помилки.

  • Meta (2021)
    4 жовтня 2021 року Facebook, Instagram і WhatsApp зникли з мережі на сім годин через помилку в конфігурації серверів. Компанія втратила $47,3 млрд ринкової вартості.

  • Rogers Communications (2022)
    Через неправильну конфігурацію маршрутизаторів мільйони канадців залишилися без зв’язку та інтернету майже на добу. Навіть служба 911 була недоступна.

  • CrowdStrike (2024)
    Оновлення антивірусу CrowdStrike для Windows спричинило "синій екран смерті" на понад 8,5 млн пристроїв. Відновлення тривало десять днів, а проблеми зачепили авіакомпанії, банки й лікарні.

Сайт TechTerget повідомляє, що ці випадки доводять: навіть найбільші ІТ-гіганти не застраховані від людських помилок і технічних збоїв. У світі, де все більше процесів переходять у "хмару", подібні інциденти можуть паралізувати цілі галузі.

Чому стався збій на серверах Amazon?

Користувачі повідомляють про проблеми у роботі численних сервісів, зокрема соцмереж, ШІ, ігор та іншого. Причина в збоях на Amazon Web Services – серверах, які забезпечують роботу сайтів.

Що саме сталося з серверами Amazon зараз невідомо, хоча компанія сама написала про проблеми. Також невідомо, коли сервери повернуться до стабільної роботи. Amazon обіцяє регулярні оновлення, зокрема випускає нові коментарі приблизно кожні 45 хвилин.