Названо найпопулярніший смартфон у першому кварталі 2025 року

Apple вкотре очолила глобальний ринок смартфонів. Новий звіт демонструє абсолютне домінування iPhone у світових продажах за перші три місяці 2025 року. Яка ж модель стала найпопулярнішою?

Лідер продажів

Попри те, що серію iPhone 16 критикували за мінімальні оновлення, саме ці пристрої стали найпопулярнішими у світі за підсумками перших трьох місяців року. Згідно з даними аналітиків Counterpoint Research, початкова модель очолила рейтинг продажів, зайнявши перше місце після дворічної перерви. Найбільше зростання попиту зафіксовано в Японії. Покупці з Близького Сходу та Африки також активно обирали саме цей смартфон, повідомляє 24 Канал.

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Друге місце у світовому рейтингу посів iPhone 16 Pro Max, а третю позицію – iPhone 16 Pro. Загалом, моделі Pro-версій склали майже половину всіх продажів iPhone у першому кварталі. У десятку найпопулярніших смартфонів також увійшли iPhone 15 у базовому варіанті та iPhone 16 Plus, який посів десяте місце.

Серед конкурентів Apple найкращі результати показали бюджетні моделі Samsung. Galaxy A16 5G і Galaxy A06 стали п’ятим і шостим за популярністю смартфонами на глобальному ринку. Вони підтвердили стабільний попит на доступні пристрої південнокорейського виробника.

Флагман Samsung Galaxy S25 Ultra опинився на сьомому місці, що нижче за результат S24 Ultra рік тому. Причиною стало те, що новий пристрій мав коротший період продажів у першому кварталі. Аналітики очікують поліпшення його позицій у майбутньому.

Восьме місце дісталося Xiaomi Redmi 14C 4G, який показав зростання на 43% порівняно з попередником. Попит на пристрої Xiaomi зростав у регіонах Близького Сходу, Африки, Латинської Америки та Карибського басейну. На дев’ятій позиції опинився ще один смартфон Samsung – модель середнього класу Galaxy A55 5G.



Рейтинг продажів смартфонів по всьому світу. Порівняння першого кварталу 2025 року з першим кварталом 2024 року / Фото Counterpoint Research