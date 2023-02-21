Альтернативи ChatGPT: на які нейромережі можна звернути увагу для генерування тексту й зображень

ChatGPT значно популяризував інструменти на базі технології штучного інтелект серед користувачів, ставши настільки вірусним, що зайняв перше місце в світі за темпами росту. Однак популярність часто призводить до перевантаження серверів і недоступності. Розповідаємо, які аналогічні інструменти можна використати.

24 Канал зібрав кілька доступних нейромереж, якими можна замінити ChatGPT, якщо той недоступний з якихось причин. Вони дозволять створити не лише текст або зображення, а й навіть аудіо та відео.

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Інструменти для генерації тексту

Jasper – допоможе написати статті для вашого блогу, пости в соціальних мережах, маркетингові листи та багато іншого. Він знає понад 25 мов і розбирається практично в усіх нішах. Система має безплатний пробний період, а далі ціна залежить від ліміту слів на місяць.

Copy.ai – надає можливість повністю безплатного користування. Функції всі ті ж: написання листів, постів для соцмереж, реклами тощо.

YouChat – система, яка дає змогу користуватися штучним інтелектом навіть без реєстрації. Після вводу запиту вам доступні кілька вкладок, зокрема "Chat", яка дозволяє спілкуватися з ботом. Крім того, це також пошукова система, яка може скласти конкуренцію Google. Розробники також створили спеціальне розширення для браузера. Звідти можна отримати доступ до не дуже вправного генератора зображень і програмного коду.

Moonbeam – штучний інтелект для генерування великих об'ємів тексту. Безплатна версія дозволить створити до 30 000 слів за місяць. Доступні різні шаблони. За 15 доларів і більше ви отримаєте безліміт із генератором індивідуальних стилів та додаткові інструменти.

Серед інших можна також назвати Adcreative.ai, Botowski, CopyMonkey, Creator AI, Bertha.ai, Hypotenuse.ai, Peppertype.ai, Rytr, Unbound, Simplified.

Робота із зображеннями

DallE – ще одна нейромережа від розробників ChatGPT, компанії OpenAI. Має безплатний пробний період. Уміє створювати реалістичні зображення за текстовим описом.

Palette.fm – дозволяє колоризувати чорно-білі зображення. Можна користуватися безплатно та без реєстрації, однак вивантаження зображень у високій якості вимагає платної підписки.

Looka – допоможе згенерувати логотип для вашого сайту чи компанії. Має безплатний пробний період.

Canva Text to Image – сервіс у складі відомого бренду Canva. Надає можливість безплатної підписки з обмеженнями. Створюючи будь-що, ви можете дати ШІ завдання створити для вас новий елемент.

Craiyon.com – створює картинки за текстовим запитом. Безплатний, можна не реєструватися, однак є й платна версія з перевагами.

Робота з відео

Fliki – генератор відео за сценарієм чи дописом у блозі. Ви надаєте йому посилання на публікацію чи власний текст, а він за кілька хвилин створює та відео- та аудіоряд із людським голосом на 75 мовах з понад 100 різними голосами, підбирає візуальні ефекти тощо. Доступний Free trial.

Synthesia – створює відео за текстовим запитом користувача. Тут обіцяють вже 120 мов.

Colossyan – створює відео з ШІ-акторами. Понад 70 мов. Можна випробувати в демоверсії.

Алгоритми для аудіо

Play.ht – перетворює ваш текст на мовлення за допомогою синтетичних голосів. Розробники обіцяють реалістичність і на своєму сайті дозволяють послухати кілька прикладів з британським та американським варіантами англійської. Пробної версії немає. Ціна стартує від 14,25 долара за 240 000 слів на рік.

Mubert – безплатний сервіс для генерування музики за текстовим описом для творців контенту, брендів і розробників. Ви можете вибрати жанр, настрій та активність, а також вказати тривалість. Для завантаження результату потрібна реєстрація.

Boomy – також для створення музики. Компанія напряму пропонує створювати треки й отримувати за них гроші на музичних сервісах.

Важливі підсумки

У світі, де технології невпинно розвиваються, інструменти на базі штучного інтелекту стають не тільки зручними, але і необхідними для роботи в різних сферах. Особливо це стосується фахівців, які працюють з контентом. Фактично вони отримали в користування цифровий аналог швейцарського ножа, який здатен виручити в різних ситуаціях.

Алгоритми для генерації текстів, зображень, відео та аудіо дозволяють ефективно і швидко створювати контент, зменшуючи час та зусилля, які раніше витрачались на цей процес. Більш того, вони допомагають зберігати конкурентоспроможність і реагувати на виклики ринку, який сьогодні змінюється з карколомною швидкістю.

Однак, важливо розуміти, що ці алгоритми не замінюють творчості та індивідуального підходу до створення контенту. Вони є лише інструментом, який допомагає інтенсивніше працювати, робити більше, якісніше та досягати більшого успіху.