Американський стартап почав експеримент із сонячної геоінженерії, розпиливши хімікати в небі

Проєкти, які потенційно можуть врятувати людство від глобального потепління, нарешті вийшли з етапу обговорень та суперечок і перейшли на стадію реальних випробувань. Компанія Make Sunsets запустила в небо Мексики першу партію куль із діоксидом сірки.

Коротко нагадаємо: суть таких проєктів – у розпиленні в атмосфері спеціальних речовин, здатних блокувати частину сонячного світла в певних областях планети, тим самим не дозволяючи їй нагріватися ще більше. Білл Гейтс, наприклад, досліджує можливість розпилення крейди, деякі вчені звернули увагу на сірчистий ангідрид, інші ж, включно з самим Білим домом, думають над діоксидом сірки. Проблема в тому, що це може запустити неконтрольовані самопідтримувані процеси, які призведуть до нового льодовикового періоду. Окремі вчені кажуть, що питання сонячної геоінженерії ще недостатньо вивчене для таких експериментів.

Раніше Вчені хочуть знову заморозити полюси Землі, однак не всім подобається їхній план: що не так

Що робить Make Sunsets

Торік, у грудні, засновник компанії Make Sunsets Люк Ісеман запустив у небо над Мексикою першу партію куль з діоксидом сірки .

. Завдання наповнених гелієм куль – досягти стратосфери, луснути й розсіяти безліч частинок діоксиду, які відбиватимуть сонячні промені.

Наприкінці січня Ісеман збирається запустити наступну партію куль і повторювати так протягом щонайменше 20 років, поки не охолодить планету.

Ця технологія належить до розряду "сонячної геоінженерії", але в поточному форматі це поки що концепція – ніхто не проводив серйозних експериментів із затінення Землі й не знає достеменно, якими можуть бути результати, оскільки навіть сучасні комп'ютерні симуляції не здатні передбачити наслідків такого втручання.

Водночас у Монреальському протоколі 1989 року щодо регулювання вмісту хімічних речовин в атмосфері є цілий розділ, що описує цей принцип впливу на атмосферу. Тоді вирішувалося завдання зі збереження озонового шару, але тепер людство шукає способи врятувати Землю від перегріву.

Дії Ісемана викликали шквал критики з боку вчених, екологів і політиків, але зупинити його вони не в змозі.

По-перше, немає такого закону або угоди, які забороняють приватній особі займатися геоінженерією.

По-друге, Ісемана обережно, але офіційно підтримала Національна академія наук США, в якій закликали просувати цю ідею, не чекаючи на нові політичні угоди та міжнародні консенсуси.

Позиція прихильників геоінженерії в тому, що Земля перебуває на межі екологічної катастрофи, тому потрібно рятувати її будь-якими методами і якомога швидше. Їхні противники вказують, що Make Sunsets не поспішає брати на себе відповідальність за непередбачені наслідки. Крім того, Ісеман намагається вирішувати одразу за все людство, ігноруючи геополітичні інтереси та думку мільярдів людей.