У торішньому прогнозі директор Інституту космічних досліджень Гевін Шмідт передбачав, що 2022 рік стане трохи теплішим, ніж 2021 – так і сталося. Тепер рік, що минув, межує з 2015 роком у списку найтепліших.

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Результати

У Європейському наборі даних ECMWF Коперника та наборі даних Berkeley Earth 2022 рік помістили на п'яту сходинку серед усіх виміряних періодів, починаючи з кінця 1800-х років.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень і Метеорологічної служби Великої Британії, він знаходиться на 6 місці через уже згадану незначну різницю у вимірюваннях.

Набір даних NASA також віддав 2022 року п'яте місце, майже зрівнявши його з 2015-м.

Загальна теплова енергія в океані цьогоріч досягла нового рекорду: понад 90 відсотків усього тепла, затриманого викидами парникових газів, пішло в океани.

Причин цьому є дві. Перш за все одним із факторів є глобальна тенденція до потепління, спричиненого діяльністю людини. Другим є повільне коливання умов Ла-Нінья та Ель-Ніньйо в Тихому океані. Цей рух поверхневих вод спричиняє значну частину річних коливань середньої температури поверхні.

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья – це характерні для екваторіальної зони протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців.

Berkeley Earth зазначає, що цей рік став рекордно теплим на 8,5 відсотка площі Землі, на якій проживає близько 850 мільйонів людей. Наприклад, цьогорічна західноєвропейська спека була частиною найтеплішого літа. Пакистан, який постраждав від екстремальної весняної спеки, що супроводжувалася сильними повенями, не встановив новий рекорд річної температури, однака це зробив сусідній Афганістан.

У Сполучених Штатах 2022 рік став приблизно 18-м найтеплішим роком за всю історію спостережень. Було 18 погодних катаклізмів, збитки від яких перевищили 1 мільярд доларів, що є третім найгіршим показником з 1980 року.