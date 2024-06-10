У недосліджених глибинах океану знайшли численних істот, яких ніхто раніше не бачив

Зона океану між Мексикою та Гаваями є чи не найменш дослідженою на планеті. Саме тут знайшли цілу колекцію нових видів тварин, що живуть без світла та майже без їжі. Їх уже порівнюють із тим, як могли б виглядати інопланетні істоти.

Морський еколог Томас Дальгрен з Гетеборзького університету у Швеції каже, що лише один із десяти видів тварин, що живуть тут, був описаний наукою. Всі інші спостерігалися вперше. "Це один з небагатьох випадків, коли дослідники можуть брати участь у відкритті нових видів і екосистем так само, як вони це робили у 18 столітті. Це дуже захопливо"? – каже вчений.

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Дивовижна екосистема

Нижче певної глибини океан стає вкрай ворожим до людини. Вага води створює нищівний тиск, сонячне світло не може проникнути так глибоко у воду, що призводить до постійної темряви, а температура є настільки низькою, що сягає лише на кількох градусів вище нуля. Але там, куди не можуть потрапити люди, на допомогу приходять технології. Міжнародна команда дослідників відправила дистанційно керований апарат (ROV) на глибини від 3500 до 5500 метрів у зоні Кларіон-Кліппертон.

Життя на дні океану нелегке. Більшість організмів, що живуть на дні, харчуються органічними речовинами, що випадають дощем з верхніх шарів океану (явище, відоме як морський сніг), а також зрідка щедрою здобиччю у вигляді мертвих китів, які спускаються вниз.

Тож, схоже, що більша частина життя на дні океану — це тварини, що живляться рештками та відкладеннями. Вони навчилися виживати, використовуючи цей мізерний харчовий запас.

Одне з найбільш вражаючих відкриттів, зроблених під час експедиції, — прозорий морський огірок на прізвисько unicumber, що належить до родини Elpidiidae.



Морський огірок unicumber / Фото SMARTEX/NHM/NOC

На зображенні, зробленому за допомогою АДУ, добре видно травний тракт тварини, переповнений після її вилазок на морське дно для годування. Він також має довгий, незвичайний хвіст, який, ймовірно, використовується для плавання.

Ці морські огірки були одними з найбільших тварин, знайдених під час цієї експедиції,

– пояснює Дальгрен.

Вони діють як "пилососи" океанського дна та спеціалізуються на пошуку осаду.

Серед інших істот — ракоподібний танаїд з довгим тілом, схожим на черв'яка, морські зірки, корали анемони, а також губка у формі чаші з найдовшою тривалістю життя серед земних тварин.



Губка / Фото SMARTEX/NHM/NOC



Анемона-фільтрувальниця широко розкривається, щоб уловлювати морський сніг / Фото SMARTEX/NHM/NOC

Тут також знайшли рожеву морську свиню, яку назвали "Барбі". Морські свині (Scotoplanes) — це вид глибоководних морських огірків, також з родини Elpidiidae. Вони пухкенькі, набряклі, часто рожеві й пересуваються на маленьких ніжках.

Морська свиня Барбі належить до роду Amperina. Вона має особливо яскравий відтінок рожевого, з маленькими пальцями на кінцях ніг.



Морська свиня Барбі / Фото SMARTEX/NHM/NOC

Вчені будуть працювати над тим, щоб дізнатися більше про всіх цих дивовижних істот, але ми вже знаємо одне: різноманітність життя на дні океану потребує більшої уваги та більшого захисту.

Ділянка зони Кларіон-Кліппертон, яку досліджували вчені, використовується для глибоководного видобутку корисних копалин, що може мати руйнівний вплив на морські екосистеми.