Сім пацієнтів Neuralink уже отримали імплант N1 для керування комп’ютером думками

Американська компанія Neuralink, очолювана Ілоном Маском, продовжує революціонізувати сферу нейротехнологій. Станом на сьогодні вже сім пацієнтів із проблемами опорно-рухового апарату отримали імплант мозку N1, який дозволяє керувати комп’ютером за допомогою думок. Це відкриває для них нові можливості.

У п'ятницю, 27 червня 2025 року, Neuralink провела презентацію в ході якої Ілон Маск поділився останніми напрацюваннями та успіхами компанії, інформує 24 Канал.

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Імплант N1 призначений для осіб із травмами шийного відділу спинного мозку або боковим аміотрофічним склерозом (БАС). Пристрій складається з біосумісного корпусу, батареї, електроніки та ультратонких електродів, які підключаються до кори головного мозку.

Операція з імплантації проводиться за допомогою спеціально розробленого робота R1, який через отвір у черепі та з’єднує пристрій із мозком. Імплант підключається до комп’ютера через Bluetooth, дозволяючи пацієнтам рухати курсор миші, вводити текст, переглядати вебсторінки та навіть грати у відеоігри без руху кінцівок.

Станом на лютий 2025 року Neuralink підтвердила, що три людини отримали імплант N1. До червня кількість користувачів зросла до п’яти, а компанія також оголосила про залучення 650 мільйонів доларів фінансування.

Нещодавно представники Barrow Neurological Institute повідомили у соціальній мережі X, що "тепер нас семеро", і акаунт Neuralink ретвітнув це повідомлення. Шість із семи пацієнтів беруть участь у дослідженні PRIME, яке проводить інститут у Феніксі, штат Аризона, з метою довести безпечність і ефективність імпланту N1, робота R1 та відповідного програмного забезпечення.

Історії пацієнтів

Серед перших користувачів імпланту – Ноланд Арбо, 31-річний чоловік, паралізований після нещасного випадку під час пірнання. Він розповідав, що тепер може виконувати багато повсякденних завдань, таких як обробка електронної пошти, редагування вебсайтів, написання текстів, дослідження, банківські операції та ведення домашнього господарства, використовуючи лише думки.

Я просто думаю: хочу, щоб курсор перемістився до цієї частини клавіатури та вибрав цю клавішу. Це змінило мій погляд на життя і переконало, що одного дня кожен, хто захоче, матиме свій власний нейроінтерфейс, подібний до N1,

– зазначив Арбо.

Інші пацієнти також демонструють вражаючі результати. Алекс, колишній дизайнер автомобільних деталей, який втратив можливість використовувати руки, застосовує імплант для роботи з CAD-програмами, створюючи 3D-моделі автозапчастин.

Бред став першим пацієнтом із БАС, який отримав N1. Майк, четвертий пацієнт, є першим користувачем імпланту, який працює повний робочий день: раніше він був техніком-геодезистом, а тепер продовжує роботу дистанційно, використовуючи CAD-програмне забезпечення.

П’ятий пацієнт, відомий як RJ, – ветеран, паралізований після аварії на мотоциклі, за даними Університету Маямі. Про двох інших пацієнтів інформація відсутня, ймовірно, вони вирішили залишитися анонімними.

Сьогодні Neuralink шукає добровольців для тестування імплантів по всьому світу. Компанія продовжить тестувати мозкові імпланти, спрямовані на людей з паралічем всіх кінцівок.

Конкуренція та перспективи

Neuralink конкурує з іншими стартапами, такими як Echo та Synchron, які також розробляють інтерфейси мозок-комп’ютер. Пристрій Synchron уже імплантований 10 людям і незабаром стане першим нейроінтерфейсом із Bluetooth-підключенням до пристроїв Apple.

На відміну від Neuralink, Synchron не вимагає трепанації черепа, оскільки вводиться через вену над мозком. Усі ці компанії мають спільну мету – покращити якість життя людей із серйозними фізичними обмеженнями, і кожен із них пропонує власний підхід до імплантації.