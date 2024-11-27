Neuralink взялася за розробку роботизованих рук, якими можна буде керувати мозком

Компанія Neuralink Ілона Маска тестує інноваційний інтерфейс "мозок-комп'ютер, який дозволить паралізованим людям керувати роботизованими руками силою думки. Проєкт під кодовою назвою Convoy має на меті відновити як цифрову, так і фізичну свободу паралізованих людей.

Компанія повідомила на своєму акаунті в соціальній мережі X (раніше Twitter) про те, що отримала дозвіл на початок досліджень можливості розширення інтерфейсу між мозком і комп'ютером, повідомляє 24 Канал.

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Керування роборуками здійснюватиметься за допомогою імплантату N1. Він виступатиме у ролі допоміжного засобу для зв'язку з людським мозком та для обміну сигналами.

Хоча до початку випробувань на людях ще багато років, Neuralink вважає це важливим першим кроком на шляху до втілення цієї революційної технології в реальність.

Як справи у Neuralink

Поточна модель мозкового імплантату Neuralink дозволяє користувачам взаємодіяти з цифровими інструментами, такими як комп'ютерні курсори, планшети і навіть відеоігри за допомогою думки. Наразі лише двоє пацієнтів отримали імплантати, але компанія має амбітні плани масштабуватися до мільйонів користувачів протягом наступного десятиліття.

Окрім Convoy, Neuralink також працює над імплантатом Blindsight – окремою ініціативою, покликаною відновити зір навіть для тих, хто сліпий від народження.

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Дослідження Convoy має на меті надати паралізованим пацієнтам більше, ніж цифрові можливості, пропонуючи їм можливість керувати фізичними об'єктами за допомогою роботизованих систем. Хоча до клінічного застосування кінцевого пристрою можуть пройти роки.