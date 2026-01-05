Ілон Маск розповів, коли чекати серійні мозкові чипи Neuralink і хірургію без участі людини

Neuralink переходить на новий етап своєї діяльності. Компанія Ілона Маска готується запустити промислове виробництво мозкових імплантів і впровадити повністю роботизовану хірургічну процедуру. Технологія призначена для людей з паралічем та іншими серйозними неврологічними розладами.

Що відомо про плани Neuralink на 2026 рік?

Засновник Neuralink повідомив, що стартап розпочне високосерійний випуск пристроїв інтерфейсу "мозок-комп'ютер" протягом 2026 року. Технологія дає змогу пацієнтам керувати цифровими пристроями за допомогою вбудованого мікрочипа, пише 24 Канал з посиланням на Insider.

Ключовою новиною стало оголошення про автоматизацію хірургічного втручання. Раніше процедура потребувала участі хірурга, який видаляв частину черепа пацієнта, після чого робот-маніпулятор встановлював імплант. Тепер надтонкі нитки пристрою проходитимуть крізь тверду оболонку без необхідності її видалення. Ілон Маск назвав це важливим проривом у своєму дописі в соцмережі X.

Сам чип має розмір приблизно з монету. Від нього відходять мікроскопічні нитки, кожна з яких у двадцять разів тонша за людське волосся. Ці нитки проникають у тканини мозку та зчитують нейронні сигнали.

Як пройшли випробування?

Перший учасник клінічних випробувань – людина з паралічем усіх чотирьох кінцівок – отримав імплант на початку 2024 року. Він розповідав, що технологія допомогла йому повернути частину самостійності: тепер він грає у комп'ютерні ігри, користується браузером, публікує повідомлення в соцмережах і переміщує курсор на екрані ноутбука виключно зусиллям волі.

Компанія розпочала тестування на людях після того, як усунула зауваження Управління з контролю за продуктами та ліками США. Регулятор спочатку відхилив заявку в 2022 році через питання безпеки, писало видання Reuters.

Минулого вересня Neuralink оголосила, що дванадцять осіб у різних куточках світу з тяжкими формами паралічу вже використовують імпланти для взаємодії з цифровими та фізичними об'єктами через думку.



Один з пацієнтів, які отримали Neuralink / Фото Neuralink

У червні стартап залучив 650 мільйонів доларів інвестицій, що стало черговим кроком до масштабування виробництва.

Раніше Маск припускав, що до кінця 2026 року імпланти можуть отримати понад тисячу пацієнтів. У листопаді 2024-го компанія активно наймала спеціалістів, готуючись до розширення потужностей.

Окремо Neuralink працює над імплантом Blindsight, який має відновлювати зір у людей з повною сліпотою. Пристрій стимулює зорову кору головного мозку за допомогою надтонких ниток, завдяки чому пацієнт може сприймати світло та базові форми. Перші тести на людях заплановані на поточний рік.