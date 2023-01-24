ChatGPT без проблем склав іспит в одній з кращих бізнес-шкіл світу

Нейромережа ChatGPT останнім часом тривожить науковців та вчителів. Останні бояться, що учні використовуватимуть її для виконання домашніх завдань. Але проблема просунутого ШІ стосується не тільки дітей.

Професор Крістіан Тервіш із престижної Вортонської школи бізнесу Пенсільванського університету провів експеримент і з'ясував, що ChatGPT без проблем склав випускний іспит з основного курсу програми MBA "Управління операціями".

Цікаво Google розробляє конкурента нейромережі ChatGPT і впровадить його в пошукову систему

Що показав експеримент

За словами професора Тервіша, ШІ-бот "приголомшливо справляється з основними питаннями управління операціями та аналізу процесів, включно з тими, що ґрунтуються на тематичних дослідженнях" .

. Викладач вважає, що в підсумку ChatGPT "отримав би на іспиті оцінку від B до B-". Це не найвищий бал, але іспит за такої оцінки вважається складеним.

ШІ-бот добре показав себе під час підготовки юридичних документів, і дехто вважає, що наступне покоління цієї технології може навіть скласти іспит на адвоката.

Це не може не хвилювати науковий світ, який побоюється, що штучний інтелект тепер писатиме дослідницькі роботи замість людини, та сферу освіти, яка вже почала забороняти нейромережу від OpenA в школах. Навіть у "зародковому" стані ChatGPT показує неймовірні результати. У майбутньому він нікуди не дінеться. Ба більше, ставатиме дедалі кращим і розумнішим, не кажучи вже про появу численних конкурентів.

Крістіан Тервіш порівнює ChatGPT із появою електронних калькуляторів та інших обчислювальних пристроїв. За його словами, до їхньої появи багато фірм наймали сотні співробітників, чиїм завданням було ручне виконання математичних операцій, таких як множення або перетворення матриць. Ці завдання тепер автоматизовані, і цінність пов'язаних із ними навичок різко знизилася. "Точно так само будь-яка автоматизація навичок, яких навчають на наших програмах MBA, потенційно може знизити цінність освіти", – вважає після своїх експериментів із чат-ботом професор.