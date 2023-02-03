Штучний інтелект успішно склав іспит з юриспруденції
Джерело:Business Insider
Професор економіки Алекс Табаррок з університету Джорджа Мейсона повідомив, що модель штучного інтелекту від компанії Anthropic під назвою "Claude" успішно склала іспит з права та економіки.
Екзаменатори відзначили низький рівень знань ШІ, однак достатній для отримання граничного прохідного балу. Зокрема, викладачі звернули увагу на здатність аргументовано відстоювати свою точку зору. У цьому, кажуть дослідники, Claude на голову перевершує популярний ChatGPT – хоча і поступається йому за іншими параметрами.
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Деталі
За словами професора Алекса Табаррока з Університету Джорджа Мейсона у Вірджинії, штучний інтелект, який отримав фінансування від засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда (зараз перебуває під слідством через імовірне шахрайство), складав іспит з права та економіки університетського рівня. При цьому деякі відповіді його були "кращими, ніж багато людських".
Табаррок зазначив, що у відповіді були деякі недоліки, зокрема те, що вона була "в основному думкою". В ідеалі вона повинна була містити більше "економічної аргументації".
Що відомо про Claude
- Claude розроблений дослідницькою компанією Anthropic, яка займається питаннями безпеки штучного інтелекту. У травні 2022 року компанія залучила 580 мільйонів доларів фінансування від інвесторів.
- На відміну від деяких конкурентів, цей ШІ не оперує поняттями "хороше", "погане" і "заборонене", він просто використовує весь набір доступних даних.
- Навчені за "безпечними схемами" ШІ уникають спілкування на спірні теми, через що стають зручними для широкого застосування, але непотрібними під час розв'язання критичних і спірних завдань. Claude, навпаки, готовий сформулювати свою думку практично з будь-якої теми, але водночас запросто може відмовитися спілкуватися, якщо вважатиме запит безглуздим або провокаційним.
- Claude більше схожий на штучну особистість, тоді як ChatGPT є типовим інтелектуальним інструментом.