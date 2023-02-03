Екзаменатори відзначили низький рівень знань ШІ, однак достатній для отримання граничного прохідного балу. Зокрема, викладачі звернули увагу на здатність аргументовано відстоювати свою точку зору. У цьому, кажуть дослідники, Claude на голову перевершує популярний ChatGPT – хоча і поступається йому за іншими параметрами.

Цікаво Штучний інтелект уперше виступить адвокатом на судовому засіданні

Деталі

За словами професора Алекса Табаррока з Університету Джорджа Мейсона у Вірджинії, штучний інтелект, який отримав фінансування від засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда (зараз перебуває під слідством через імовірне шахрайство), складав іспит з права та економіки університетського рівня. При цьому деякі відповіді його були "кращими, ніж багато людських".

Табаррок зазначив, що у відповіді були деякі недоліки, зокрема те, що вона була "в основному думкою". В ідеалі вона повинна була містити більше "економічної аргументації".

Що відомо про Claude