Экзаменаторы отметили низкий уровень знаний ИИ, однако достаточный для получения предельного проходного балла. В частности, преподаватели обратили внимание на способность аргументированно отстаивать свою точку зрения. При этом, говорят исследователи, Claude на голову превосходит популярный ChatGPT – хотя и уступает ему по другим параметрам.

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По словам профессора Алекса Табаррока из Университета Джорджа Мейсона в Виргинии, искусственный интеллект, получивший финансирование от основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида (сейчас находится под следствием из-за вероятного мошенничества), сдавал экзамен по праву и экономике университетского уровня. При этом некоторые ответы его были "лучше, чем многие человеческие".

Табаррок отметил, что в ответе были некоторые недостатки, в том числе то, что он был "в основном мнением". В идеале он должна содержать больше "экономической аргументации".

Что известно о Claude